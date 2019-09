Ilyenek lettek és ennyibe fognak kerülni az új iPhone-ok

Európai idő szerint Szeptember 10.-én este került megrendezésre az idei legnagyobb Apple rendezvény, ahol a gyártó minden évben bemutatja a legújabb telefonjait, iPhone telefontokjait és itt leplezik le az új okos-eszközöket is, például az Apple watch-ot is, tudtuk meg a Phonebox.hu újságírójától.

Ez az őszi bemutató a legfontosabb az Apple-nek és ezen mutatja be a legnagyobb újításait. Nem meglepő, hogy az elmúlt napokban hihetetlen mennyiségű pletyka is szárnyra kelt a még be sem mutatott iPhone 11 telefonokról és legújabb szolgáltatásokról.

Ahogy azt megszokhattuk most is három okostelefon került bemutatásra, azonban az Apple megváltoztatta a névadási szokásokat. Most már nem található a kínálatban olcsóbb iPhone, hanem csak egy alap iPhone 11 és két iPhone 11 Pro változat, amelyek közül a nagyobb a Max jelzőt viseli. A gyártó ezen felül bemutatta a prémium kiegészítőit, köztük a gyorstöltőt is és a készülékekhez tartozó gyári iPhone 11 tok hátlapokat is.

Az iPhone 11 lesz az alapmodell. A bemutatóban a legnagyobb szerepet a strapabíró készülékház és az azt körülvevő, az Apple jelzőjével élve, a létező legerősebb üveg kapta. Az előlapon az előd iPhone XR-hez képest ne sok változás történt, ismét Liquid Retina panellel találkozhatunk, és Face ID azonosítással, ujjlenyomat olvasó nélkül. A hátlapon egy duál kamera rendszert találunk, ami egy 12 megapixeles széles látószögű (f/1,8), és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű egységből (f/2.4) áll, utóbbi kétszeres optikai nagyítást tesz lehetővé.

Az előlapi kamera már 12 megapixeles, ultraszéles látószögű TrueDepth szenzor, ami infra szenzorokkal társítva a megújult FaceID-azonosítást is lehetővé teszi.

A készülékbe a házon belül fejlesztett A13 Bionic chipje kerül, ami az Apple prezentált mérései szerint gyorsabb, mint a Galaxy S10+-ba került Snapdragon 855, vagy a Huawei P30 Prót hajtó Kirin 980. Üzemidő terén egy órával többet kínál majd, mint az iPhone XR. A hivatalos ár itthon 289.990 Ft-nél keződik, amiért 64Gb tárhelyet kapunk a készüléken.

A legnagyobb újdonságnak szánt készülékek az iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max lett. Kapunk egy újfajta matt készülékházat és további új választható színeket: zöldet, asztroszürkét, ezüstöt és aranyat, ami a képek alapján inkább rosegold árnyalatnak látszik. A Super Retina XDR kijelzőként említett OLED panel akár 1200 nit fényerőre képes, ami kiemelkedőnek számít.

A kedvezőbb árú iPhone 11-be, és a több funkcióval felszerelt Pro modellekbe is A13 Bionic chip került. Az új mesterséges intelligenciával ellátott processzornak köszönhetően a kisebb 5,8 hüvelykes modell 4 órával több, míg a nagyobb Pro modell 5 órával több üzemidőt kínál a tavalyi csúcsmodell iPhone XS-hez képest. A telefonok mellé mellé egy gyorsabb, 18 wattos töltőt is kapunk.

A készülékre került kamerarendszer már három optikából áll: egy 12 MP-es széleslátószögű és egy szintén 12 MP-es szuperszéles látószögű (120 fok) egységből, továbbá egy 12 MP-es telefotó lencséből. A Pro modellek megkapták az új, Deep Fusion névre keresztelt képalkotási technikát, amivel az optikák kilenc képet készítenek különböző expozíciókkal, majd az új A13 Bionic chip mesterséges intelligenciája ezeket kombinálva alkotja meg a végleges felvételt, ami világosabb és élesebb lesz a megszokottnál, vagy más telefonoknál tapasztaltnál.

Az iPhone 11 Pro 399.990 Forintnál kezdődik, míg a nagyobb 6,5 inch-es kijelzővel szerelt iPhone 11 Pro Max 439.990 Forintba kerül. Az előrendelés mindhárom készülékre szeptember 13-án kezdődik itthon. A kiegészítők és az iPhone telefontokok is elérhetők lettek az Apple kínálatában. A szilikon átlátszó iPhone 11 tok 15.990 Forintba kerül, az eredeti bőr iPhone 11 Pro tok pedig 19.990 Forintba kerül itthon.