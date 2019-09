Két kijelzővel, a 2019-es IFA-n debütált az LG G8XThinQ okostelefon

Az LG Electronics (LG) a 2019-es, berlini IFA-n mutatta be legújabb G-szériás okostelefonját, az LG G8XThinQ-t, valamint kettős kijelzőtechnológiájának (LG Dual Screen) továbbfejlesztett verzióját.

Az LG G8XThinQ készülék és a kettős kijelző a multitasking, a tartalomfogyasztás és a közösségimédia-használat terén nyit új távlatokat a mobilhasználatban.

A kettős kijelzőtechnológia első változatát a 2019-es, barcelonai MWC kiállításon mutatta be az LG, a megoldás formailag és a feladatok kényelmes egyidejű elvégzése szempontjából is új megközelítést jelentett az okostelefonok piacán. Az új verziót a felhasználók visszajelzései alapján tervezte meg a vállalat, és számos fejlesztést — többek között egy 2,1 hüvelykes külső kijelzőt — épített be a megoldásba. A külső kijelzőn a felhasználók a pontos időről, a dátumról, az akkumulátor állapotáról és egyéb hasznos információkról tájékozódhatnak a kettős kijelzőrendszer kinyitása nélkül. Míg az MWC-n bemutatott Dual Screen két szögben volt csatlakoztatható, az új verzió a laptopokhoz hasonlóan 360 fokban, a felhasználó számára legkényelmesebb szögben használható a telefonnal.

Az LG legújabb G-szériás okostelefonja és az LG Dual Screen is 6,4 hüvelykes kijelzőt kapott, a két egyenértékű képernyővel pedig nem csak a felhasználói felület, de a hatékonyság is megkétszereződik. Mivel az LG G8XThinQ esetében az ujjlenyomat-leolvasót a kijelzőbe építették, a telefon képernyőjének lezárása és feloldása a második kijelző hátrahajtásakor sem okoz gondot. A kijelző ideális fényerejének automatikus szabályozásán túl a G8XThinQ a kijelzőn megjelenő képek kontrasztját is a környezeti fény precíz, szenzoros érzékelése nyomán, automatikusan állítja be, így a képi részletek a szem megerőltetése nélkül is mindig jól kivehetőek. A telefon előlapi kamerája egy visszafogott, vízcsepp alakú bevágásban kapott helyet, így a felhasználók a 6,4 hüvelykes FullVision kijelzőt teljes egészében kiélvezhetik.

Az LG G8XThinQ valóra váltja a fotómániások álmait 32MP-es, 1,6μm-es szenzorral felszerelt előlapi kamerájával, amellyel immár szelfi és normál módban is hasonlóan minőségi képek készíthetők. A reflektor-üzemmóddal (Reflector Mode) kedvezőtlen fényviszonyok mellett is tiszták és kontrasztosak maradnak a szelfik, a felhasználók a megvilágítás színét ráadásul hangulatuknak vagy ízlésüknek megfelelően maguk állíthatják be. Az AI Action Shot funkció felismeri a gyors mozgásokat, 1/480 másodperces záridejével pedig képes fókuszban tartani a tárgyakat, így a gyerekekről és a háziállatokról készített képek mindig élesek maradnak. A 4K Time Lapse funkcióval a felhasználók művészi lassított videókat készíthetnek 4K felbontásban, az LG Steady Cam pedig még tisztább képeket garantál a képek stabilizálásával.

Az LG korábbi készülékeihez hasonlóan a G8XThinQ esetében is kiemelt figyelmet fordított az audiomegoldásokra. A telített, kiegyensúlyozott sztereó hangzásról két 1,2 W-os hangszóró gondoskodik, a Meridian Audio által fejlesztett 32 bites Hi-Fi Quad DAC technológia révén pedig továbbra is az LG a viszonyítási alap a kivételes okostelefonos hangzásban. Az LG G8XThinQ mikrofonja automatikusan érzékenyebbé válik videofelvételek készítésekor, így a felhasználók mindig kellően részletgazdag, minőségi hanggal nézhetik vissza a felvett jeleneteket.

Az LG G8XThinQ dizájnja egyedi vonásokkal idézi meg a vállalat korábbi okostelefonjainál megismert formatervezési irányokat. Az új készülék a második kijelzőhöz a Pogo Pin helyett immár USB-vel csatlakozik, így megjelenése elegánsabb, letisztultabb tok használata nélkül. Az LG G8XThinQ továbbfejlesztett felhasználói felületén a tárcsázás, a hívásinfó és a névjegyek menüpontok a kijelző aljára kerültek, így a felhasználók még több feladatot tudnak elvégezni egy kézzel.

„Az LG kettős kijelzőtechnológiája olyan bizonyított formai megoldás, amit a vásárlók a praktikum és a párhuzamos feladatvégzés lehetősége miatt értékelnek igazán. Az LG Dual Screen ökoszisztéma kiterjesztését stratégiai együttműködések segítségével folytatjuk, az innovációban pedig arra törekszünk, hogy eszközeink használatakor a felhasználók igazán egyedi élményt kapjanak.”

— mondta Brian Kwon, az LG szórakoztató elektronikai és mobilüzletágának elnöke.

Az LG G8XThinQ okostelefon és az LG Dual Screen az év végéig az Egyesült Államokban és további kulcsfontosságú piacokon válik elérhetővé. A 2019-es IFA látogatói elsőként próbálhatják ki a két új eszközt szeptember 6. és 11. között, a Messe Berlin 18-as csarnokában.

Termékspecifikáció:

LG G8XThinQ

Chipkészlet: Qualcomm ® Snapdragon™ 855 mobilplatform

Snapdragon™ 855 mobilplatform Kijelző: 6,4 hüvelykes 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2340 x 1080 / 403ppi)

Memória: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (2TB-ig)

Kamera:

Hátlapi: 12MP-es normál látószögű (F1.8 / 1,4μm / 78˚) / 13MP-es szupernagylátószögű (F2.4 / 1,0μm / 136˚)

Előlapi: 32MP-es normál látószögű (F1.9 / 0,8μm / 79˚)

Akkumulátor: 4000 mAh

Operációs rendszer: Android 9.0 Pie

Méret: 159,3 x 75,8 x 8,4mm

Súly: 192 g

Hálózat: 3G / 4G LTE-A

Összekapcsolhatóság: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 kompatibilis)

Biometrikus azonosítás: kijelzőbe épített ujjlenyomat-leolvasó

Szín: Éjfekete

Egyéb: sztereó hangszóró / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / 32 bites Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D térhatású hangzás / IP68 por- és vízállóság / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 technológia / MIL-STD 810G tanúsítvány / FM rádio

LG Dual Screen