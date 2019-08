Nokia 2.2: a kompromisszummentes vállalati választás

A HMD Global bejelentette, hogy újabb készülékkel bővíti az Android Enterprise Recommended Program (AER) Nokia okostelefonos kínálatát.

A Nokia 2.2 dedikált Google Asszisztens gombot és biometrikus arcalapú feloldást kapott. Ez a készülék az eddigi legolcsóbb Nokia okostelefon, melyet a Google üzleti teljesítmény és biztonság szempontjából jóváhagyott. Az Android™ 9 Pie rendszerrel érkező Nokia 2.2 kész az Android Q fogadására is, illetve természetesen két évig megkapja az operációs rendszerfrissítéseket, három évig pedig a havi biztonsági frissítések is menetrendszerűen érkeznek majd rá. Ezzel a legújabb Google fejlesztések mellett az üzleti és privát adatok is biztonságban lesznek.

“Meggyőződésünk, hogy ez az ár a vállalati döntéshozók körében sem riaszt majd el senkit attól, hogy az alkalmazottak kezébe biztonságos technológiát és hatékonyabb munkavégzésre alkalmas eszközt adjanak. A Nokia 2.2-vel egy olyan trendet indítunk el, melyben csúcskészülékekből ismert megoldások köszönnek vissza az olcsóbb modelleken is, biometrikus arcalapú feloldás, vagy a Google Asszisztens, amely dedikált gombot kapott. A 3 GB-os Nokia 2.2 az Android Enterprise Recommended család tagjává válik, és mint minden Nokia, idővel csak jobb lesz.”

– mondta Andrej Sonkin, a HMD Global Enterprise Business vezetője.

Technológia, ami előnyt jelent a hétköznapokban

A vállalati felhasználók azokhoz a legfrissebb technológiai trendekhez is hozzáférnek a Nokia 2.2-vel, mint az arcalapú feloldás, vagy a Google Lens. A készülék kategóriájában elsőként biztosít biometrikus alapú arcfelismerést, amely megkönnyíti a készülék feloldását. Szemben a hasonló árú okostelefonokkal, a fejlett mesterséges intelligenciával támogatott arcalapú feloldás mélytanulási algoritmusokkal dolgozik, emellett azt is vizsgálja, hogy élő embert, vagy fotót mutatunk a kamerának. A Google Lens valós idejű keresést tesz lehetővé a kamera által látott tárgyakkal kapcsolatban, így például egy lakberendező egyszerűen tudhat meg többet azokról a bútorokról, amiket lát.

Gyors hozzáférésű Google Asszisztens dedikált gombbal

A Nokia 2.2-vel a legtöbbet lehet kihozni a Google Asszisztensből, hiszen a dedikált gombbal pillanatok alatt elérhető a szolgáltatás. Ez az első alkalom, hogy a Nokia 2-es szériájában megjelenik ez a lehetőség. Az asszisztens használatával különböző kérdésekre kaphatunk választ, útvonaltervezést igényelhetünk, hívásokat kezdeményezhetünk, vagy számos egyéb parancsot adhatunk neki anélkül, hogy gépelni kellene. A dedikált gombot megnyomva az alapvető feladatok elvégzésére alkalmas felületre jutunk, míg hosszan nyomva az összetettebb kérdéseket, illetve több részből álló feladatokat megoldani képes szoftver indul el.

Egységes, a vállalat emblémájával ellátott készülékek

A Nokia 2.2 lehetőséget teremt arra is, hogy a vállalatok személyre szabják a flottájukat – a cserélhető Nokia Xpress-on a hátlapok élénk színű, nanotextúrás borítást kaptak a fényes, prémium megjelenés érdekében. A hátlapok pár másodperc alatt cserélhetők, akár olyan hátlapra, amire rányomtatták a vállalat logóját.