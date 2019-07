Nokia okostelefond van? Akkor azonnal frissítsd Pie-ra!

A HMD Global, a Nokia telefonok otthona bejelentette, hogy júliusban régiós hullámokban megkezdi a Nokia 1 Android Pie frissítését.

A vállalat kiemelten fontosnak tartja a fenntarthatóságot, többek között ezért is csatlakozott az Android One programhoz, melynek keretében a készülékek 3 évig minden hónapban megkapják a legújabb biztonsági csomagokat, illetve 2 évig a lehető leggyorsabb ütemben érkeznek a szoftverfrissítések is, így az eszközök az idő múlásával nem hogy veszítenek frissességükből, hanem egyre csak jobbá válnak, ezáltal a felhasználók is tovább megtartják és ritkábban cserélik le készülékeiket.

A rendszeres frissítéseknek köszönhetően a Nokia okostelefonokon megtalálhatók a Google legújabb fejlesztései, miközben a rendszer mindig naprakész és biztonságos. Mostanra az összes Android One családba tartozó Nokia okostelefon frissíthető Android Pie főverzióra, illetve a vállalat szinte teljes portfóliója ezt a rendszert futtatja.

A HMD Global az elmúlt időszakban sokat tett a fenntarthatóságért, többek között megkezdte adatközpontjainak Finnországba történő költöztetését, ehhez együttműködést kötött a Google Cloud-dal. A lépés eredményeképp az adatok Európában maradnak, illetve kizárólag megújuló energiaforrással táplált szervereken lesznek elhelyezve. A vállalat célja, hogy globális és lokális szinten is csökkentse ökológiai lábnyomát, illetve erre ösztönözze a felhasználókat is.

„A fenntarthatóság fontos számunkra, az irodába például nem engedünk be egyszer használatos műanyagokat, nem veszünk palackozott ásványvizet – kulacsból iszunk, és természetesen szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A telefonjaink esetében is arra törekszünk, hogy időtállóak legyenek és a felhasználók a lehető leghosszabb ideig ne kényszerüljenek váltásra. A tiszta, felesleges szoftverektől és módosításoktól mentes Androiddal a Nokia telefonok egyre jobbak és jobbak lesznek”

– nyilatkozta Mészáros Zoltán, a HMD Global Magyarországért, Csehországért, Szlovákiáért és az adriai régióért felelős értékesítési vezetője.