Erre figyeljünk oda, ha iPhone-kijelzőt cseréltetünk!

Általánosságban kijelenthető, hogy a legtöbb problémát a kijelzők kapcsán tapasztalják a szervizesek, de nem a gyenge minőség miatt, sokkal inkább azért, mert a legnagyobb becsben tartott iPhone is kifordulhat vagy kicsúszhat a kézből, és a zuhanást, valamint a kemény felületeken való ütődést a kijelzők viselik a legnehezebben.

Mivel nemcsak a már meglévő, hanem a leendő tulajdonosok is tisztában vannak vele, hogy még a korábbi generációs Apple okostelefonok sem olcsó kategóriás termékek, ezért érdemes kétszer is meggondolni a kijelző cseréjének körülményeit, hiszen nagyon könnyű belefutni komoly problémákba ezen a téren. Hogy mire kell feltétlenül odafigyelnünk, ha csereéretté vált iPhone-unk megjelenítője? Összegyűjtöttük a legfontosabb témaköröket!

Figyeljünk oda az alkatrész minőségére!

Rendkívül lényeges, hogy ha egy szerviz hivatalos utángyártott kijelzőt kínál – pláne régebbi típusú iPhone-modellek esetében –, méghozzá feltűnően olcsón, de legalábbis olcsóbban, mint a magyar átlag, akkor kezdjünk el gyanakodni. Jelenleg ugyanis többféle utángyártott alkatrész kapható, melyek eltérő árkategóriával rendelkeznek, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy kizárólag a drágább árkategóriát képviselő darabok azok, melyek tartós minőséget is kínálnak.

A magyar piacot az utóbbi években teljesen ellepték a gyengébb minőségű cserekijelzők, azonban ehhez sajnos itthon még nem tartozik megfelelően tudatos vásárlói hozzáállás. Nagy Gábor, a budapesti iSamurai iPhone szerviz és kereskedés tulajdonosa így látja a jelenlegi helyzetet:

„A vásárlói tudatosság a többségnek abban merül ki, hogy megkeresi a legolcsóbb terméket, és kérdés nélkül megveszi. Naponta többször is találkozunk olyan dühös iPhone-tulajdonossal, aki máshol gyengébb minőségű olcsó kínai kijelzőt kapott a telefonjába, majd miután tőlünk megkapta a jobb minőségű panelt, csak akkor ébred rá az egész eset tanulságára.”

Amennyiben egy szerviz piacvezető pozícióra törekszik, akkor nem hagyhatja, hogy ügyfelei rossz minőségű alkatrészt kapjanak, hiszen az általános hírnév megköveteli a legjobbat. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ma már minden utángyártott kijelző Kínából érkezik – mint manapság kis túlzással minden –, és igenis van különbség egy olcsóbb és egy drágább kínai kijelző között, rendszerint pedig utóbbi a jobb minőségű, tartósabb típus, ami az eredeti gyári alkatrészhez mérten kompromisszummentes megoldást kínál.

A jó alkatrész soha nem olcsó!

Rendkívül lényeges momentum az iPhone-kijelzők cseréltetésekor, hogy bár találunk 100 ezer forintos árkategória alatti megoldásokat is, azonban a legjobb, ha azonnal el is felejtjük őket. Az új modellek OLED-kijelzői például már Kínából eleve 100 ezer forint feletti árakkal indulnak, és belátható időn belül nem is várható árcsökkenés ebben a szegmensben. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy éppen ezen az alkatrészen nem szabad spórolni, hiszen míg az alacsonyabb árú megoldások teljesen kiszámíthatatlanok, sok esetben már a beszerelés után napokkal meghibásodás léphet fel, addig a jobb minőségű modelleknél ennek az esélye gyakorlatilag nulla.

A megfelelő szerviz kiválasztása nagyon fontos!

Egyetlen iPhone okostelefon szerelése sem ördögtől való feladat, azonban ehhez szakértő kezekre, némi előképzésre, hovatovább speciális szerszámokra van szükség. Csak és kizárólag olyan szervizt válasszunk, ami nagy forgalmat bonyolít le, már ránézésre is prémium hatást kelt, hovatovább az internetes jelenléte is ellenőrizhető, ezáltal minőségi honlappal rendelkeznek, ott vannak a közösségi oldalakon és pozitív vélemények sokasága olvasható róluk. Általánosságban kijelenthető, hogy a fővárosban legalább három-négy olyan szerviz működik, akik megbízhatók, odafigyelnek a munkájukra és valóban tudják, hogy mit csinálnak.

Ezek a szervizek rendszerint hasonló minőséget kínálnak, de az árak tekintetében sem különböznek egymástól jelentősen, így feltétlenül közülük válasszuk ki a legideálisabbat, a többit azonban érdemes a sokszor jelentősen alacsonyabb árak ellenére is elkerülni. Nem megfelelő beavatkozással ugyanis még nagyobb kár tehető egy telefonban, elegendő megsérteni egy adatkábelt, vagy kikoptatni egy csavarfejet, hogy a készülék csak tetemesebb költségekkel legyen javítható. Jegyezzük meg, az Apple termékei a prémium kategóriához sorolhatók, tehát mindig ilyen minőségben gondolkozzunk a javíttatás terén is, aminek az előző pontban kifejtett szempontok miatt ára lesz.

Ne dőljünk be olyan ígéreteknek a hozzá nem értő szervizek részéről, melyek nem betarthatók. Ma már teljesen mindegy például, hogy egy iPhone kijelzője befolyt, betört vagy becsíkozott, csak és kizárólag a teljes panel cseréjével lehet orvosolni a problémát. A csatlakozók ugyanis néhány régebbi típussal ellentétben ma már csavarozva vannak minden iPhone-modellnél, nem tudnak elmozdulni a helyükről, így ha csatlakozócserével és egyebekkel hitegetnek minket, biztosak lehetünk benne, hogy a teljes kijelzőt ki kell cserélni. Sok szerviz ezzel próbálja megfogni a hozzá nem értő ügyfeleket, aminek az eredménye jellemzően egy gyenge minőségű panel, valamint a vártnál magasabb javítási költség lesz. Ezért is nagyon fontos a megfelelő szerviz kiválasztása, ahol trükközés nélkül, rendszerint rögtön közlik velünk a tényeket!