Ezek a jelenlegi legjobb okostelefonok, melyeket megvásárolhatsz

Ténferegsz a plázában, a zsebedben a nagymama-telefonhoz hasonló műanyag kockával és azon tűnődsz, milyen menő lenne egy igazán aktuális okostelefon megvásárlása, ami mindent tud, amit szeretnél?

Akkor jó helyen jársz, a cikk végére biztosan találsz olyan készüléket, ami a Te igényeidnek tökéletesen megfelel, a többi csak pénz kérdése marad. Manapság bátran kijelenthetjük, hogy az okostelefon a legfontosabb kütyünk. Használati idő terén teljes mértékben felváltotta a számítógépeket, hiszen folytunk velünk lehet méretéből kifolyólag. Tömegközlekedésen elbújhatunk az emberek elől, autóban navigációként és DJ-ként használjuk, értesít, jelez és egyre több mindent tudnak pontosan abból a célból, hogy megvásároljuk őket.

Az átlag ember legjobb barátja: Apple iPhone XR

Az elején tisztáznunk kell, az ‘átlag ember’ fogalmát, ami mindenféle pejoratív értelemtől mentes ebben a környezetben. Itt arra gondolunk, akinek nincs kedve témákat, hátteret, ikonokat állítgatni, launcher-t telepíteni a telefonjára. Ezek azok a polgárok, akik kizárólag azt szeretnék az okostelefonjuktól, hogy mindent a leggyorsabban, legegyszerűbben, leglogikusabban és legzökkenőmentesebben csináljon meg nekik. Az Apple mindig is nekik kedvezett, hiszen a fő profiljuk a brutálisan menő design, top1 hardware-ek és a faék-egyszerűség. Egyébként azért tudjuk jó szívvel ajánlani az XR-t, mert az a legkevésbé túlárazott termékük, ami ár-érték arányban még teljesen kiadja, amire szükségünk lehet. A legfelső kategória luxusát azért ne várjuk el, de ha tényleg csak ‘átlagos’ felhasználás a cél, akkor ez egy jó döntés lehet.

A jelenlegi legjobb Androidos pedig a OnePlus 7 Pro

Tavaly a The Verge egyértelműen a OnePlus 6T-t jelölte meg legjobb Androidos telefonként amit kapni lehet, ez idén csak annyiban módosult, hogy kijött az új modell, a 7 Pro. Gyönyörű design sikeredett olyan képernyőfrissítéssel (90hz) és gyorsasággal párosítva, hogy gyakorlatilag a gondolatainknál is gyorsabb. Ha szemből nézzük a készüléket, gyakorlatilag egy full képernyőt látunk, semmi notch, semmi hangszóró, csak felület! Ez iszonyú jól néz ki, ráadásul az előlapi kamerát úgy oldották meg, hogy a ráválasztunk a selfie-mode-ra, egyszerűen csak kikandikál a készülék tetejéből és már mehet is a buli. Felmerülhet a kérdés, hogy a mozgó alkatrészek meddig fogják bírni. Ez kevésbé Sci-Fi technológia, mint a hajlítható képernyő, úgyhogy egy jó idei biztosan, de azért egyik okostelefontól se várjuk el, hogy 2 évnél tovább üzemeljen zökkenőmentesen, nem úgy vannak tervezve.

Ha szupermenő de nem óriási telefont szeretnél

A OnePlus-nak egyetlen hátránya van, hogy nagy és nehéz. Ez alapvetően nem akkora probléma, ha az embernek nincsenek olyan igényei, hogy dobálja félkézzel a telefont. Akinek mégis hasonló lenne az elképzelés az egykezes használatot tekintve, annak a megfelelő választás a Samsung Galaxy S10E, ami minden szempontból szerethető, vízálló, csodaszép kamerával és képernyővel rendelkezik, illetve annak ajánlott, aki szereti állítgatni a kinézetet. A Samsung mindig arról volt híres hogy mindent be lehetett állítgatni a saját témakezelő app-jával igazi változatos felületeket kaphatunk még az AOD-t is beleértve.

Mizu a Google Pixel 3-mal?

Miért is ne jutna eszünkbe a Google saját készüléke, amire az Android frissítések gyakorlatilag hónapokkal előbb megérkeznek, mint bármelyik másik készülékre? Nekünk személy szerint az elmaradott design, a teljesítménybeli problémák és a bugok azok, amik visszavetnének a vásárlásban, de ha valaki igazi android élményre vágyik az alkotótól egyenesen, akkor ez lesz a befutó.

Ezek mellett természetesen sok más jó, csodálatos és különleges készülék létezik, számunkra mégis ezek ugrottak ki a sorból.

Forrás: The Verge