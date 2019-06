A Nokia 3-ra is érkezik az Android 9 Pie

A legújabb Android operációs rendszert futtató Nokia telefonok portfóliója ezzel még tovább bővül: összesen immár 19 Nokia készülék üzemel a Google a legfrissebb innovációival.

– mondta Juho Sarvikas, a HMD Global vezető termékmenedzsere.

„Örömmel jelentem be, hogy mától az első generációs Nokia 3 okostelefonok is megkapják az Android 9 Pie frissítést. Ezzel a vásárlók a rendszerfrissítés kínálta új élmények mellett már a belépő kategóriában is számíthatnak a Google legújabb innovációira. Azt ígértük, hogy az okostelefonjaink egyre jobb és jobb felhasználó élményt biztosítanak és izgatottan várjuk, hogy be is váltsuk ezt az ígéretet.”