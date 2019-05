Bemutatták a HONOR csúcskategóriás N sorozatának legújabb tagját, a HONOR 20 Szériát

A HONOR a mai napon hivatalosan is bejelentette első – három készülékből álló – okostelefon-szériáját Londonban.

A Honor 20 Lite, a Honor 20 és a Honor 20 Pro készülékek forradalmian új tagjai a Honor N sorozatának, amely lenyűgöző kialakításáról és kiváló kamerájáról vált ismertté. Az okostelefonok egyúttal megerősítik a márka elkötelezettségét a friss, különleges dizájn és az egyedi, úttörő funkciók iránt.

A Honor 20 széria a világon elsőként büszkélkedhet dinamikus-holografikus dizájnnal, emellett pedig 48 MP-es AI quad kamerával bír. A Honor 20 Pro négykamerás rendszerét a DxOMark 111 pontra értékelte.

„A Honor minden lépését a folyamatos újítás és a különleges megoldásokra való törekvés hajtja”

– mondta el George Zhao, a Honor elnöke.

„A Honor népszerű N sorozata olyan tagokkal bővült, melyek a professzionális szintű kamerán és a dinamikus-holografikus dizájnon keresztül szeretnék inspirálni felhasználóikat. A hátlap különleges kialakítása hűen tükrözi az okostelefonok tervezésével kapcsolatos hozzáállásunk, aminek alapja a fénnyel való játék.”

A 48 MP-es AI quad kamerával rendkívül világos, tiszta fotókat készíthetünk, különösen az AI Ultra Élesség mód használatával. A 7nm-es gyártástechnológiával készült Kirin 980 AI lapkakészletben dolgozó duál NPU (neurális feldolgozó egység) és duál ISP (képfeldolgozó) magasabb szintre emeli a 48 MP-es kamera képességeit, ugyanis minden az AI Ultra Élesség módban készült fotóról összegyűjti a legjobb részletet és egy 48 MP-es fényképpé alakítja. Az így készült fotó túlmutat a „normál” módban készült 48 MP-es fényképeken. A 16 MP-es kamera széles, 117°-os látószöggel bír. Az optikai képstabilizátor a giroszenzoros információk alapján mozdítja el a lencsetagokat mielőtt a kép digitálisan rögzül, ezzel kiküszöbölve a bemozdulásból származó életlenséget.

A 2 MP-es makrolencse olyan részleteket is rögzít, amiket szabad szemmel nem láthatunk. Fotónk alanyát akár 4 cm-es távolságból is lefényképezhetjük, így többek közt kiemelkedő részletességgel örökíthetjük meg a növényeket és az állatokat. A 3x-os veszteségmentes optikai zoommal, az 5x-ös hibrid zoommal és a 30x-os digitális zoommal pedig a természetben vagy akár egy nyüzsgő nagyvárosban is koncentrálhatunk a távoli történésekre.

A látható csoda: dinamikus-holografikus dizájn

A Honor 20 széria elsőként alkalmaz többdimenziós, dinamikus-holografikus üvegből készült hátlapot. A precízen kialakított tripla 3D háló technológia egy kétlépcsős folyamatot takar. Először több millió miniatűr prizmát gravíroznak egy, a felszín alatti rétegbe, ami mélységet ad a dizájnnak. Majd a 3D ívelt üvegréteg, a színek és a mélységért felelős réteg egymásra helyezése következik, ez adja a színek tükröződését és a színtörést.

A Honor 20 Pro-t fantom fekete és fantom kék, a Honor 20-at éjfekete és zafírkék színekben mutatta be a gyártó. A színek rétegekből kerülnek kialakításra egy vákuum környezetben pontosan ellenőrzött hőmérséklet és nyomás mellett. Ennek eredménye a mélység érzetét keltő hatás.

Az érezhető csoda: középpontban a felhasználó

A Honor célkitűzése, hogy mindig jobbat alkosson, ebben a szellemben született meg a különleges hátlap. Emellett a Honor 20 széria 6,26”-es kijelzővel bír, ez az előlap 91,7%-át teszi ki. A 4,5 mm-es kijelzőbe épített kamera és a minden szögből jól látható kijelző hozzájárul a praktikus használathoz.

Az ujjlenyomat-olvasó az alumínium keret jobb oldalán található, így a telefont kézbe véve kényelmesen hozzáférhetünk. A négy kameralencse aszimmetrikusan, L alakban helyezkedik el, helyet hagyva a 4.000 mAh-s akkumulátornak, ami akár egy napig történő zavartalan használatot is lehetővé tesz. A Honor 20 Pro-t a grafén hővezető lap segítségével olyan hűtési megoldás támogatja, ami egyenletesen eloszlatja a hőt, így biztosítva az optimális működést.

A Honor 20 Pro és a Honor 20 telefonok GPU Turbo 3.0 támogatással érkeznek, ennek köszönhetően játék közben is zavartalan élményben lehet részünk, optimális energiafogyasztás és teljesítmény mellett. A felhasználói igényeknek eleget téve a most bejelentett széria nagyjából 25 mobil játékkal működik együtt, beleértve a Fortnite-ot, PUBG Mobile-t és az Arena of Valort.

A magával ragadó hangzásról a Histen 6.0 technológia 9.1 virtuális térhangzása gondoskodik. Ez a csúcstechnológia először érhető el okostelefonon. A virtuális térhangzás a legtöbb vezetékes és vezeték nélküli fülhallgatót támogatja, és beépített, zajszűrős dual mikrofonnal bír.

A készülékek elérhetőségéről és áráról a későbbiekben várhatóak további részletek.