Tripla kamerával és 32 MP-es szelfi kamerával érkezik a HONOR 20 Széria legkisebb tagja, a HONOR 20 Lite

A Honor az új csúcskategóriás modellek érkezése előtt rántja le a leplet a Honor 20 Széria legkisebb tagjáról, a Honor 20 Lite-ról.

Az új széria hatalmas mérföldkő a Honor életében, hiszen a márka először mutat be az „N” sorozat részként egyszerre több terméket annak érdekében, hogy mindenki megtalálhassa a számára megfelelő ajánlatot a különböző szegmensekben. A széria tagjai a kamera képességeikkel és a különleges dizájnjukkal tűnnek ki az egyes kategóriákban. A lite verzió már május végétől megvásárolható lesz hazánkban.

Új szintre emelt kamera élmény a középkategóriában

A Honor 20 Lite az elődjéhez képest sokkal erősebb kamerákat kapott. A 32 MP előlapi szenzorral akár 2,3 x 1,7 m poszter méretű szelfik is készíthetők, a mesterséges intelligencia támogatása, a beépített effektusok és az AI szépítő funkció pedig segítenek a kreatív, de mégis természetes képalkotásban.

Az előlapi kamera rekesznyílása F/2.0, a megfelelő fényhatást viszont az AI háttérfény technológia is segíti, mellyel beállítható, hogy oldalról, szemből vagy hátulról érkezzen a fény. A kijelzővaku és a 32 MP-es kamera támogatásával a nap bármely szakaszában kiváló képek születhetnek.

A hátlapi kamera rendszer egy 24 MP-es fő szenzorból, egy 8 MP-es és egy 2 MP-es megoldásból áll F/1.8 + F/2.4 + F/2.4 rekeszértékekkel. A fő kamera a széleslátószögű F/1,8 lencsével és a négyszeres CFA szenzorral kiváló fotók készítését teszi lehetővé. Az AI multi-jelenetfelismerő 22 kategória több mint 500 jelenetét tudja megkülönböztetni, professzionális eredményt biztosítva. A kamera a tárgyfelismerés mellett támogatja az AI kalóriaszámlálást, az AI vásárlást és az AI fordítást. A Honor 20 Lite 480 fps szuperlassított felvételek készítésére is alkalmas, a 17 mm-es ultraszéles látószögű lencsék pedig még nagyobb tér befogását teszik lehetővé, így lehetőség nyílik 120° -ban fényképezni.

Extravagáns külső

A kifinomult 3D fotolitográfiás technológia révén a Honor 20 Lite hátlapja dinamikus, prizmaszerű színátmenetet kapott csillogó hatással, ami mozgás közben a legizgalmasabb. A technológia mellett maguk a színek is különlegesek, a készülék fantom fekete, alkonyat kék és vad ciklámen változatai lesznek elérhetők hazánkban.

A tripla kamera mellett az ujjlenyomat-olvasó is a gyönyörű hátlapon kapott helyet, amely különösen kényelmes és gyors képernyőfeloldást tesz lehetővé a készülék természetes fogásához illeszkedve. Az ujjlenyomat-olvasón kívül az intelligens arcalapú feloldást is lehet választani, amely észleli, ha csukva vannak a felhasználó szemei és nem old fel addig, míg ki nem nyitja őket – ezzel is magasabb szintre emelve a biztonságot. A Face ID adatok egy külön erre a célra kialakított biztonságos tárolóban vannak elmentve – ez extra biztonságot nyújt a személyes adatoknak.

A Honor 20 Széria legkisebb tagját cseppformájú szenzorszigettel szerelték fel, a maximális képernyőélményt pedig a 90% feletti kijelző-készüléktest arány és a 2340*1080 FHD+ felbontás garantálja. A képernyő újgenerációs szemkímélő módja TÜV Rheinland tanúsítványával rendelkezik, csökkenti a kékfény sugárzást és segít csökkenteni a szemfáradást, ami kifejezetten alacsony fényviszonyok között fontos.

Még több élmény 128 GB tárhelyen

A készülék 4 GB memóriával és 128 GB tárhellyel rendelkezik, amely akár 512 GB-os microSD kártyával is bővíthető, a micro SD helyén kívül 3,5 mm audio és Micro-USB bemenetekkel rendelkezik. A Honor 20 Lite 12 nm-es nyolcmagos Kirin 710 chipsettel lett felszerelve és a forradalmi grafikai feldolgozássegítő technológiával, a GPU Turbo 2.0-val gördülékeny, nagy képkockasűrűségű játékélményben lehet része a felhasználónak, ahol a hosszú játékot a 3400 mAh akkumulátor is garantálja.

A két 4G SIM, a stabil internetkapcsolat és a kiváló hívásminőség biztosítja a hatékony, gyors kommunikációt. Az AI liftmód észleli, ha a felhasználó belépett egy liftbe, vagy kijött onnan és másodperceken belül visszalép 4G-re.

A Honor 20 Lite a legfrissebb, Android 9-re épülő EMUI 9.0 operációs rendszerét kapta, amely könnyen kezelhető felhasználói felületet, továbbfejlesztett adatkezelési rendszert és optimalizált mobilos élményt nyújt.

Elérhetőség:

A Honor 20 Lite várhatóan május végétől érhető el fantom fekete, alkonyat kék és vad ciklámen színekben 99 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron az eMAG, az Euronics, az Extreme Digital és a Media Markt kínálatában. A készülék nyáron érkezik Telekomhoz is.