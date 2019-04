Turbózd fel az iPhone élményt!

Az iPhone sikerének titka

Sokszor elámulunk az Apple, azon belül is az iPhone sikerén és népszerűségén. Találgatjuk, hogy mi lehet a titok, ami ennyi vásárló és felhasználó elismerését kiváltotta, és miért vagyunk hajlandók sokkal többet áldozni kedvenc márkánkért, ahelyett, hogy kedvezőbb áron egy másik márka csúcskategóriás készülékét választanánk.

Egyre több szolgáltató cég ismeri fel, mennyire fontos, hogy egy gyártó megértse ügyfelei igényeit és igyekezzen messzemenően ki is szolgálni azokat. Az Apple elvitathatatlan érdeme, hogy a mobilpiacon elsőként álmodta meg termékeit ebben a felfogásban. A tervezők az iPhone-nal olyan készülékeket hoztak létre, amit akár ők maguk is szívesen használnának a hétköznapokban. A külső jegyekben és a funkciókban egyaránt visszaköszön a letisztultság és az átláthatóság, amik mára az iPhone-ok védjegyeivé váltak. A praktikusság és a logikus egyszerűség mindenképpen bejött az Apple-nek, hiszen az iPhone borsos ára ellenére korunk státuszszimbólumává tudott válni. Ez azonban még kevés lenne a sikerhez, az iPhone-ok minősége, tartóssága és megbízhatósága szintén elvitathatatlan.

Milyen egy jó kiegészítő?

Egy igazi iPhone rajongó a telefonhoz vásárolható kiegészítőktől is ugyanazt a felhasználói élményt és színvonalat várja el, mint ami miatt a telefonja mellett tette le a voksát. Egy profin megtervezett darab tökéletesen óvja a féltett mobilt vagy épp sokoldalúbbá teszi annak használatát. Fontos azonban, hogy a megvásárolt kiegészítő tökéletesen illeszkedjen a telefonhoz és pontosan azt a minőséget képviselje, amit egy iPhone-tól kapunk. Nem utolsó szempont az sem, hogy ne elvonja, sokkal inkább felhívja rá a figyelmet, hiszen egy Apple mobillal mindig szívesen büszkélkedünk.

A jól kiválasztott védőtok öltöztet

Az első kiegészítő, ami már a vásárláskor eszünkbe jut, az a védőtok, hiszen a karcolásoktól, sérülésektől a használat első pillanatától szeretnénk mobilunkat megóvni. Az iPhone-okhoz szerencsére számtalan minőségi és látványos védőborítást találunk az üzletek polcain. A tokok alapanyaga általában minőségi műanyag, vagy bőr amely akár önmagában, akár más anyagokkal kombinálva nyújt tökéletes védelmet. A legelegánsabb megjelenést sokak szerint az igazi vagy műbőrrel bevont tokok biztosítják. Mára már ezek is túlmutatnak az egyszerű védőfunkción, hiszen számos modell alkalmas a bankkártya vagy a készpénz praktikus és igényes tárolására is.

Az igazi változatosságot mégis a kívül-belül műanyagból készült tokok között fedezhetjük fel. Szó szerint a szivárvány minden színében találunk modellt, azonban a professzionális alapanyagok kombinációi, a beépített extrák, a kényelmi és biztonsági kiegészítők számtalan variációja biztosítják igazán, hogy megtaláljuk a leginkább hozzánk és életvitelünkhöz passzoló védelmet.

Legnépszerűbbek a rugalmas szilikonból a TPU-ból és a kemény polikarbonátból, illetve sok esetben ezek együttes felhasználásával készített védőtokok. A borítások legtöbbször az oldaléleket illetve a hátlapot védik, de olyan típust is találunk a kínálatban, amelynek széria tartozéka a kijelzőt védő üvegfólia is. Ezek a szinte gyémánt keménységű, karcálló üvegek természetesen külön is megvásárolhatóak az iPhone kiegészítőket forgalmazó webshopokban vagy üzletekben.

A beépített plusz védelmi funkciók mellett, mint a sarkokat védő légpárnák, a csúszásmentes markolat, a praktikumok is elkápráztatják az iPhone tulajdonosokat. A hitelkártya tartóként is funkcionáló védőtok a kényelmünkről gondoskodik, de a tokba rejtett kitámasztó karnak is komoly hasznát vehetjük, ha olyankor is szeretnénk használni a mobilunkat, amikor mindkét kezünk foglalt.

A minőségi tok ismérve, hogy a csatlakozó nyílások precíz kialakításának köszönhetően a lightning kábelek, fülhallgatók és töltők is probléma nélkül illeszthetőek a készülékünkhöz. Számos telefontok ma már a vezeték nélküli töltők használatát is támogatja. Ezek a töltők nemcsak a helyhez kötöttség problémáját oldják meg, de képesek egy átlagos fali töltőnél gyorsabban is feltölteni telefonunk akkumulátorát, ami fontos szempont

Hasznos kiegészítők utazáshoz, nyaraláshoz

Bár a formatervezett, vékony, de mégis megbízható védelmet nyújtó tokoknak köszönhetően telefonunkat a zsebünkbe csúsztatva szinte bárhová magunkkal vihetjük, nedvesebb közegben, például nyaralás alatt a vízparton nem árt, ha van egy vízálló tokunk.

Apropó vízpart és nyaralás! Számos kiegészítőnek az utazás alatt is nagy hasznát vehetjük. Járművekben a biztonságos vezetéshez nagy segítségünkre lehetnek a szélvédőre vagy hűtőrácsra felhelyezhető mobiltartók. Talán sokan nem is gondolnák, de kerékpárokhoz is találunk hasonló kiegészítőket, így a navigáció előnyeit akár tekerés közben is élvezhetjük.

Nem telhet el a nyaralás fényképezés nélkül. Ahhoz, hogy a fotokón és videókon mindenki rajta legyen, kihagyhatatlan egy profi szelfi bot. Választhatunk a vezetékes vagy a bluetooth-os verziók közül. Amennyiben a bluetooth-os szelfi bot mellett döntünk, figyeljünk arra, hogy azt szintén tölteni kell, majd mint a telefont.

Ez sem jelenthet gondot, ha velünk van egy autós adapter, amelynek segítségével akár több készüléket is tölthetünk egy időben utazás közben. Természetesen nemcsak autós, de hagyományos adaptereket is találunk az Apple termékekhez. Így a szálláshelyen is egyszerre tölthetjük vagy csatlakoztathatjuk a hálózathoz készülékünket és kedvenc kiegészítőinket, hogy aztán gond nélkül élvezhessük a használatukat.