A mobil világ újdonságai a 2019-es évben

Az érkező újdonságokkal a műszaki cégek igyekeznek saját műhelyükből csakis a legjobbat kínálni, amit a több éves fejlesztésekkel létrehoztak és ezzel együtt megteremtik például az összecsukható okostelefonok jövőjének alapjait.

TIPP: A 10 legjobb mobiltelefon 2019-ban

A Samsung okostelefonok újdonságai

A Samsung saját ügyfelei számára újdonságokat és szériák módosításait hozta, amik a technológiák tekintetében forradalmi irányt mutatnak.

Samsung Galaxy S10

Megszületett a Galaxy új szériája, ami három modellből áll, Galaxy S10e, S10 és S10+. Az új széria fejlesztései a nagyobb kijelző, több fényképezőgép, videofelvétel stabilizátor, vezeték nélküli töltés és a kijelzőbe beépített ultrahangos ujjlenyomat olvasó formájában jelennek meg.

A Samsung Galaxy S10 több további technológiai fejlesztést és újdonságot is kínál:

Infinity-O Dynamic AMOLED kijelző

képernyő feloldása üveg megérintésével

a káros kékfény tartalom csökkentése akár 42%-kal

intelligens fényképezőgép automatikus optimalizációval

akár 29%-kal jobb teljesítmény

vezeték nélküli energia megosztás

intelligens Wi-Fi hálózat

készülék igényeknek megfelelő beállítása

Samsung Galaxy Fold

A Samsung az új Galaxy S10 szérián kívül bemutatott egy újdonságot is – a Galaxy Foldot, ami a világ első összecsukható okostelefonja. A készülék április 26-án kerül kereskedelmi forgalomba. Arról, hogy a készülék elérhető lesz-e a magyar piacon, még nincsenek információink.

A Galaxy Fold egy forradalmi újdonság, ami két üzemmódban használható:

Samsung Galaxy Fold okostelefon üzemmódban

Az okostelefon üzemmódban a készülék be van zárva. Az előlap 4,6“ Super AMOLED kijelzőt kínál 21:9 képaránnyal és HD+ felbontással. Elérhető a 10 Mpx selfie fényképezőgép is f/2,2 nyílással. A hátoldalán nincs kijelző, hármas fényképezőgéppel van felszerelve – 12 Mpx-es fő fényképezőgép, 12 Mpx-es teleobjektívvel és 2x optikai zoommal és 16 Mpx-es ultranagy látószögű fényképezőgéppel.

Samsung Galaxy Fold tablet üzemmódban

Nyitott üzemmódban 7,3″ kijelzős QXGA+ felbontású tabletet kap 4,2:3 képaránnyal. Ez a kijelző a dinamikus AMOLED panelt használ, amit a Samsung Galaxy S10 széria modelljei is tartalmaznak. A telefon belsejében két mély objektívvel ellátott selfie fényképezőgép is található. A Galaxy Fold meghajtását egy 64 bites 7nm processzor biztosítja, ami két akkumulátorral van felszerelve, amik kapacitása eléri a 4380 mAh-t. Támogatja a gyors vezetékes és vezeték nélküli töltést is.

Samsung Galaxy A50

Az új Galaxy A50 modell felfrissülést kínál a középosztálytól. Keret nélküli kijelzőt, képernyőbe beépített ujjlenyomat olvasót, hosszabb üzemidőt és nagyszerű fényképezőgépet kínál. Vékony kivitelezésű és kerekített szélekkel rendelkezik.

TIPP: LEGJOBB MOBILTELEFON WEBÁRUHÁZAK (Voudes.com)

A Huawei okostelefonok újdonságai

A Huawei a következő széria újdonságokkal és módosításokkal készült felhasználói számára.

Huawei Mate X

A Huawei bemutatta első összecsukható okostelefonját.

A Huawei Mate X 6,6-colos fő képernyőt kínál, aminek a felbontása 2480 × 1148 pixeles és majdnem 6,4-colos hátsó kijelzőt, aminek a felbontása 2480 × 892 px. Tablet üzemmódban elérhető egy 8-colos megjelenítési felület, amelynek a felbontása 2480 × 2200 pixel.

Az okostelefont Kirin 980 processzor hajtja, és 4500 mAh akkumulátort tartalmaz valamint három vagy négy fényképezőgépet. Figyelmébe ajánljuk kis vastagságát, ami mindössze 5,4 mm és oldalsó részét, ami vastagabb – ide került beépítésre minden alkotóelem, mindemellett lehetővé teszi a készülék kényelmes használatát egy kézzel. Ennek a résznek a vastagsága 11 mm.

A telefon felszereltségéhez tartozik egy 55 W-os gyors töltő is, ami 30 perc alatt feltölti a telefon akkumulátorát 85%-ra. A Huawei egy szabadalmaztatott pántot is tartalmaz, amely több mint 100 alkatrészt tartalmaz.

Huawei P30

A Huawei P30 új szériájának hivatalos bemutatója után más ismerjük azt a két modellt, amiknek az értékesítése 2019.04.01-jén megkezdődik (az előrendeléshez Huawei Watch GT óra jár ingyenesen).

Huawei P30

háromszoros Leica fényképezőgép Huawei SuperSpectrum érzékelővel

5-szörös hybrid zoom, javított éjszakai fényképező üzemmód

képernyőbe beépített ujjlenyomat olvasó

6,1” FullHD+ OLED Full View kijelző vízcsepp formájú kivágással

Huawei P30 Pro

négyszeres Leica fényképezőgép Huawei SuperSpectrum érzékelővel

10-szeres hybrid zoom, javított éjszakai fényképező üzemmód

képernyőbe beépített ujjlenyomat olvasó

6,47” hajlított OLED Full View kijelző vízcsepp formájú kivágással

4200 mAh akkumulátor, ami támogatja a vezeték nélküli töltést

A Xiaomi okostelefonok újdonságai

A Xiaomi a következő széria újdonságokkal és módosításokkal készült felhasználói számára.

Xiaomi Mi9

A Xiaomi hivatalosan is bemutatta új zászlóshajóját a Xiaomi Mi9 formájában. A berendezés úgy lett megtervezve, hogy ne csak felszereltségével, hanem árával is felkeltse az érdeklődést. Szükséges megemlíteni, hogy a végleges árban (450€ körül) nagyon érdekes lesz. A Xiaomi Mi9 6,39″ kijelzőt, akár 8 GB RAM-ot kínál és alapoknál háromszoros fényképezőgépet is, ahol a fő szenzor elérheti akár a 48 Mpx-t is.