Samsung Galaxy A70 – az új generáció igényeire szabva

A készüléket a digitális bennszülöttek számára tervezték, akik valós időben és kiemelkedő minőségben osztanák meg életük legfontosabb pillanatait a világgal.

„Napjainkra az okostelefon-használati szokások teljes átalakuláson mentek keresztül. A felhasználók sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a vizualitásra, a személyre szabott funkciókra, valamint a zökkenőmentes csatlakoztathatóságra, mint korábban. Ahhoz, hogy a felhasználó és a nagyvilág közötti dialógus valóban zavartalan legyen, egy spontán, autentikus és inspiráló környezet szükséges, amelyben a legalapvetőbb funkciók kifogástalanul működnek. Az új Galaxy A70 okostelefont az új generáció digitális igényeit szem előtt tartva fejlesztettük, így készen áll a kapcsolattartás új korszakára.”

– mondta el DJ Koh, a Samsung IT és mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke.

Végtelenbe nyúló kijelző és elegáns kialakítás

A 6,7 colos Infinity-U Display kijelzővel, amely az eddigi legnagyobb a Galaxy A szériában, az A70 teljes képernyős élménnyé változtatja a mindennapi digitális tevékenységeket is. A Galaxy A70 letisztult és ergonomikus kialakítása és 20:9 képaránya elragadó látványt biztosít, miközben a telefon fogása végig biztos marad.

A Galaxy A70 négy egyedi színben elérhető, a korall mellett kék, fekete és fehér árnyalatokban is. A készülékek borítása emellett lenyűgöző prizma effektust kapott, így a rá eső fénytől függően különböző színátmenetekben pompázik.

Ne maradj le semmiről!

A Galaxy A70 továbbfejlesztett tripla kamerája 32 megapixeles szupernagy felbontású előlapi és hátlapi lencsékkel érkezik, így a felhasználók bárhol és bármikor készíthetnek kiemelkedő minőségű képeket. A mélységérzékelővel ellátott lencse lehetőséget biztosít, hogy a kép elkészítése előtt és után is állíthassunk a mélységélességen és a fókuszon, így a felhasználók kötöttségek nélkül szabályozhatják, hogy mit szeretnének hangsúlyozni fotóikon. A 8 megapixeles ultraszéles lencsék használatával a felhasználók pedig pontosan azt adhatják vissza képeiken, amit az emberi szem is lát.

A Galaxy A70 Jelenet-optimalizálójával, amely akár 20 jelenetet is képes felismerni és intuitívan feljavítani, a legtöbbet hozhatják ki a felhasználók a képekből. A Hibaérzékelés funkció pedig még a kép elkészítése előtt automatikusan azonosítja a hibákat, így sosem mulasztjuk el a tökéletes pillanatot.

Elérhetőség hosszabb távon

A Galaxy A70 nagy teljesítményű, 4500 mAH kapacitású akkumulátora biztosítja az egésznapos tartalommegosztás és közvetítés, valamint a játék szabadságát és kényelmét. Amennyiben lemerül a készülék, a 25 wattos Szupergyors töltés lehetővé teszi, hogy a felhasználók mielőbb visszatérhessenek teendőik intézéséhez.

Zökkenőmentesen és biztonságos csatlakozás

A Galaxy A70 új, a kijelzőn elhelyezett, intuitívan pozícionált ujjlenyomat olvasója még szabadabb és gyorsabb hozzáférést biztosít a telefonhoz. A Samsung Pass-szel a felhasználók biometrikus azonosítás segítségével egyszerűbben és biztonságosabban jelentkezhetnek be weboldalakra és az applikációkba. A Samsung Knox magas szintű védelmet nyújtó biztonsági platform, amely a lapkakészlettől a szoftverig biztosítja az eszköz védettségét és óvja a Galaxy A70 okostelefonon tárolt adatokat, hogy a készülék tulajdonosa biztonságosan, szabadon és egyszerűen használhassa telefonját.

Galaxy-élmény a javából

A Galaxy A70 okostelefon a Samsung One UI kezelői felülettel érkezik, amely még nagyobb produktivitást tesz lehetővé a felhasználók számára.

A One UI-nak köszönhetően még egyszerűbb az interakció a telefonnal, az olyan megoldásokkal pedig, mint az Egykezes Mód, az eszköz egy kézzel is kényelmesen kezelhető. Az esti órákban a One UI Éjszakai Módban még kényelemsebben használható, a Galaxy A70 App Timer funkciója pedig segít a kijelző szabályozásában. Az Galaxy A70 okostelefonokon többek között megtalálható a Samsung Health, a Samsung Pay* és a Bixby funkció is.

A Galaxy A széria új tagjait április 10-én, a Galaxy A eseményen mutatja be a gyártó.

A Galaxy A szériáról bővebb információ a www.news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com és a www.samsung.com/galaxy oldalakon érhető el.