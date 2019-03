Megjött a P30: A Huawei bemutatta legújabb szériáját

A Huawei Fogyasztói Üzletága bemutatta a P széria legújabb zászlóshajó-termékeit.

A P30 Pro a világ első okostelefonja, amelynek hátlapi kameráit a gyártó a legújabb szenzortechnológiákkal látta el. A készülék ötszörös optikai, tízszeres hibrid, valamint ötvenszeres digitális zoom-mal rendelkezik, így a felhasználó az apró részleteket megjelenítő, professzionális fotókat készíthet, akár éjszaka is. A P30 széria okostelefonjaival stúdióminőségű videófelvételek is rögzíthetők: a mesterséges intelligenciának köszönhetően a hátlapi lencsék egyszerre több nagy felbontású felvételt is készítenek, majd kombinálják azokat. Az idén április elejétől megvásárolható Huawei P30 Pro mellé a gyártó két héten keresztül legújabb okosóráját adja ajándékba.

A Huawei Technologies Párizsban bemutatta a P széria legújabb tagjait. A vállalat az okostelefon-piacon egyedülálló kameramegoldásokkal szerelte fel a készülékeket.

„A Huawei P30 széria áttörést jelent a digitális kameratechnológia évtizedes fejlődésében, újraírja a szabályokat és újraformálja a felhasználók elképzeléseit a mobilkészülékes fényképezésről. A SuperSpectrum szenzorhoz és a SuperZoom lencséhez hasonló innovációkkal nemcsak a fényképezés határait feszegetjük tovább, hanem a videók készítését is, mely terület már jócskán megérett a fejlesztésre. A Huawei P30 széria diktálja az iramot az okostelefonok elkövetkező generációi számára”.

– mondta Richard Yu, a Huawei Fogyasztói Üzletágának elnöke.

P mint professzionális fotózás

A Huawei P30 Pro a gyártó legújabb Leica Quad kamerarendszerét kapta. A készülék hátlapi lencséit a legújabb szenzortechnológiák támogatják: a 40 MP-es kamera SuperSpectrum szenzora az éjszakai fotózásért, a 20 MP-es lencse pedig az ultraszéles látószögért felel, a 8 MP-es telefotó lencse mellett pedig – szemben a P30 okostelefonnal – egy Time of Flight (ToF) technológiával felszerelt kamera is helyet kapott, amely a 3D-modellezést és a mélységérzékelést segíti elő. A Huawei a P30 esetében egy 8 MP-es telefotó-, egy 16 MP-es ultraszéles látószögű-, valamint egy 40 MP-es széles látószögű kamerát helyezett el a készülék hátoldalán, valamint háromszoros optikai, ötszörös hybrid, valamint harmincszoros digitális zoomal látta el azt.

A készülékek 1/1.7 hüvelykes SuperSpectrum RYYB szenzora a szokásos RGGB érzékelőktől eltérően nagyobb pixeleket eredményez, valamint a zöld színű képszemcséket sárgákkal helyettesíti, így a P30 elérheti akár a 204,800, a P30 Pro pedig a 409,600 ISO értéket is. A nagyobb pixeleknek is köszönhető, hogy P széria legújabb készülékeivel tűéles, részletgazdag fotók és videók készíthetők fényviszonytól és beállítástól függetlenül is. A 20 MP-es ultraszéles látószögű lencsével panorámaszerű képeket örökíthet meg a felhasználó. A P30 Pro RYYB szenzora és az optikai-, illetve a mesterségesintelligencia-vezérelt képstabilizációs technológia biztosítja, hogy a telefon tulajdonosa a nap bármelyik szakában, bármilyen megvilágításban éles és megfelelően fényelt fotókat készíthessen. A Huawei P30 Pro SuperZoom lencséje ötszörös optikai, tízszeres hibrid, valamint ötvenszeres digitális zoom-mal rendelkezik, melyhez periszkópos kialakítást használ. A telefotó kameraprizmája úgy töri meg a fényt, hogy maximalizálja a fókusztávolságot, miközben a lehető legjobban lecsökkenti a kameramagasságot.

A P30 Pro egyedülálló Time of Flight (ToF) szenzora kiváló térérzékelést biztosít, így a fotókon a legapróbb részletek is jól kivehetővé válnak. Az okostelefon pontosan meghatározza a kép alanyának távolságát, ami lehetővé teszi, hogy a fotón szereplő alak ne mosódjon el és jól elkülönüljön a fénykép hátterétől. A Huawei AI HDR+ funkciónak köszönhetően az elő- és hátlapi kamera is képes több, gyors egymásutánban készített fényképet összekombinálni a lehető legjobb eredmény elérése érdekében, ezzel elkerülve a túlexponált vagy hátulról megvilágított szelfik készítését.

A gyártó legújabb csúcskészüléke a Huawei történetének legerősebb előlapi kamerájával rendelkezik. A P30 Pro 32 MP-es lencséje a Super Portrait Mode-ban a legapróbb részleteket is képes megörökíteni, így akár az arcszőrzet szálai és a legapróbb szeplők is jól láthatóvá válnak.

A videók királya

A P30 széria bevezeti a felhasználót a professzionális mobilvideó-készítés korszakába. A SuperSpectrum szenzor lehetővé teszi az alacsony fényviszonyú helyzetek megörökítését, így az éjszakai felvételek is kristálytisztán jelennek meg. Az OIS (optikai) és AIS (mesterségesintelligencia-vezérelt) képstabilizációs technológiának köszönhetően akár mozgás közben, 4K-s felbontású videók rögzítésekor is stabil marad a kép, mialatt a SuperZoom lencse éles közeliket készít.

A Dual-View módban – amely egy későbbi frissítés telepítése után lesz elérhető – a készülékek két lencséje párhuzamosan működik: egyszerre készítenek ultraszéles szögben távoli, valamint közeli videófelvételt. Ilyen esetben az osztott képernyő egyik oldalán a panorámafelvétel, míg a másikon egy közeli kép jelenik meg, amelyek ezt követően összekombinálhatók.

Kép és hang egy helyen

A Huawei P30-at 6,1 hüvelykes OLED, a P30 Pro-t pedig 6,47 hüvelykes FHD+ (2340×1080) Dewdrop kijelzővel szerelte fel a gyártó, melyeken az előlapi kamera a széria legkisebb notch-ában helyezkedik el. A majdnem teljesen kávamentes előlapi üveg alatt kapott helyet a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó is, mely gyors és biztonságos azonosítást tesz lehetővé. A formabontó Huawei Acoustic Display technológia használatával a P30 Pro esetében a kiváló hangzást a kijelzőbe épített maglev hangszóró biztosítja, amelynek köszönhetően az audiótartalmak a képernyőn keresztül, egy kiváló fülhallgató minőségében szólalnak meg.

Csúcsteljesítmény és biztonságos gyorstöltés

A Huawei P30 és P30 Pro erejét a 7nm-es, Dual-NPU Kirin 980 processzor biztosítja, ezzel garantálva például a gyorsabb képfelismerést. A készülékeken a legújabb EMUI 9.1. operációs rendszer fut.

A Huawei P30 Pro támogatja a 40W-os gyors és a visszatöltési, míg a P30 a 22,5 W-os SuperCharge technológiát is. Előbbi esetében a 4200 mAh-s, utóbbi esetében pedig a 3650 mAh-s teljesítményű akkumulátor garantálja, hogy a készülékek intenzív használat mellett is zavartalanul működjenek, akár 24 órán át. A Huawei P30 sorozat tagjainak grafénalapú hűtőrendszere hatékonyan kezeli a telefonok hőmérsékletét, ezért a felhasználónak nem kell tartania a nagy teljesítmény okozta túlmelegedéstől. A Huawei P30 Pro sikeresen szerepelt a DxOMark tesztjén is, a gyártó készüléke történetének legmagasabb pontszámát (112 pontot) érte el, felülmúlva ezzel a tavalyi P30 Pro sikerét is.

Erőssége az adatávitel

A Huawei P30 széria tagjainak további előnye a készülékek fejlett vezeték nélküli adatátviteli teljesítménye. A gyártó a piacon elérhető legerősebb Bluetooth-szal szerelte fel a P30-at és a P30 Pro-t, így azok a másodperc tört része alatt képesek kapcsolatba lépni egymással és más okoseszközökkel is. A Huawei Share OneHop segítségével, egy frissítést követően a fájlmegosztás zökkenőmentesen lebonyolítható a gyártó okostelefonjai és PC-i között, mindössze egy érintéssel. A P30 sorozat okostelefonjai támogatják továbbá a Dual SIM és a Dual VoLTE kapcsolatokat is.

Elérhetőség és ár:

P30 6+128 GB bruttó 229,990 Ft P30 Pro 6+128 GB bruttó 299,990 Ft P30 Pro 8+256 GB bruttó 329,990 Ft

A Huawei P30 széria készülékei Magyarországon április elejétől a klasszikus Éjfekete árnyalat mellett Auróra kék és Jégkristály kék színben, valamint a P30 Pro kizárólag a Huawei Experience Store kínálatában Naplemente színben is kapható lesz. A gyártó április 1-14-ig tartó különleges ajánlatának részeként a P30 Pro okostelefont megvásárló felhasználóknak a Huawei Watch GT sorozat legújabb okosóráját adja ajándékba.