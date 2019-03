Hoppá! Hamarosan a Honor 8X is megkapja az Android 9.0-át

Az EMUI 9.0, vagyis a Honor telefonok legfrissebb felhasználói felülete a Honor 8X-re is elérhetővé válik márciustól, mivel a frissítés hullámokban történik, legkésőbb április 11-ig fog megérkezni a felhasználók készülékeire a letölthető csomag.

Az Android 9.0 Pie rendszerre épülő szoftverben olyan újdonságok találhatók, melyek jelentősen javítják a felhasználói élményt a biztonság, a mesterséges intelligencia-vezérelt okosfunkciók, az eszközmenedzsment és az általános felhasználás tekintetében egyaránt.

Az egyik ilyen fő újítás a jelszómenedzsmentért felelős Jelszószéf (Password Vault), amely nagyobb biztonságot jelent a felhasználó adatainak és jelszavainak. A frissítés elérhetővé teszi a HiVision kiterjesztett valóság alkalmazást is, melyben az utazási-, a vásárlási- és a fordítóasszisztens is támogatott. A csomagban megtalálható még a vezeték nélküli kivetítés, ez desktop-szerű élményt nyújt akkor, amikor egy támogatott (Miracast kompatibilis) televízióhoz vagy monitorhoz csatlakoztatjuk a Honor 8X-et. A felhasználók prezentációkat, fotókat, videókat, vagy éppen a futó játékot is megjeleníthetik nagyképernyőn, közvetlenül a telefonról.

Jobb és újabb, szerethetőbb

Összességében elmondható, hogy az EMUI 9.0 egy kompakt operációs rendszer, amellyel az okostelefon még gyorsabb, felülete még letisztultabb és egyszerűbben kezelhető. Az új verzió az átlagos teljesítményt 12,9 százalékkal növeli meg, miközben jelentősen csökkenti az alkalmazások betöltési idejét. Az új navigációs rendszerben az EMUI beállítási menüpontok száma 10 százalékkal csökkent, ami az eddigi tapasztalatok alapján észrevehetően könnyíti a használatot. A másik fontos újítása az EMUI 9.0-nak az új felhasználói felület, ez konzisztens a készülék összes menüpontjában, minimalizmusát pedig a természet inspirálta.