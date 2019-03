A középkategória manapság csak olcsóbb felsőkategória

A Huawei bemutatta legújabb belépő kategóriás okostelefonját, az Y7 2019-et. Az Y széria legfiatalabb tagja a gyártó csúcskészülékeihez hasonlóan, okos-akkumulátor megoldásokkal és fejlett mesterséges intelligencia vezérelt kamerarendszerrel rendelkezik.

Az Y7 2019 segítséget nyújt a közösségi médiában aktív felhasználók számára is: a készülékkel részletgazdag, tűéles portréfotók és kiváló minőségű éjszakai felvételek is készítetők. A Huawei Y széria legújabb okostelefonja várhatóan idén márciusban érkezik a hazai boltok polcaira.

A Huawei Fogyasztói Üzletága bemutatta az Y széria legújabb készülékét, az Y7 2019-et. A képességeiben a csúcskategóriás készülékekre emlékeztető, stílusos és megfizethető áru Y széria új tagja 6.25 hüvelykes Huawei Dewdrop kijelzővel, 13 MP-es kamerával, két napos üzemidőt biztosító akkumulátorral, valamint nyolcmagos Qualcomm processzorral szerelte fel a gyártó. A fiatalabb generációk számára az Y7 2019 hasznos társ lehet a nem szokványos közösségimédia-tartalmak előállításában: a készülék dinamikus, tűéles felvételeket készít még kevésbé kedvező fényviszonyok között is.

Tökéletes szelfik minden körülmények között

Az Y7 2019 azoknak készült, akik otthonosan mozognak a közösségi médiában. A Huawei legújabb készüléke 6,25 hüvelykes Dewdrop kijelzőt kapott, amely elsőként a Huawei Mate 20 szériájában mutatkozott be tavaly októberben. A készülék 86,7 százalékos képernyő-test arányának köszönhetően az Y széria történetében először a képek és videós tartalmak nagy felületen és kiváló minőségben megtekinthetők. A gyártó eddigi legkisebb notch-ában kapott helyet a 8 MP-es f/2.0 előlapi kamera, mely nem töri meg a teljes képernyős kialakítást. A készülék támogatja a gesztusvezérelt és mosolyfelismerő fényképezési módokat, melyek szelfikészítésnél lehetnek a felhasználók segítségére. Az Y7 2019 a Selfie Toning 2.0 technológiának köszönhetően tökéletes portréképeket készít. A készülék kamerarendszere háromfokozatú megvilágítási beállításokat kínál, így gyér fényviszonyok között is jó minőségű, részletgazdag portrék készíthetők.

A Huawei Y7 2019-et úgy tervezték, hogy kategóriájában a lehető legjobb fényképezési élményt nyújtsa: a hátlapi, tartós kerámia borításban és fém alvázban kapott helyet a f/1.8 rekeszidejű 13 MP-es, illetve a 2MP-es f/2.4 rekeszidejű MI- támogatott kamerapár. A Bokeh-effektusnak köszönhetően a felhasználó akár utólag is beállíthatja a háttér elmosottságának mértékét, hogy a készülék a lehető legjobban fókuszáljon a kép alanyára – akárcsak a digitális fényképezőgépek esetében. Az Y7 2019 tűéles fotókat készít tekintet nélkül arra, hogy a fotó alanya az emberi arc vagy egy természeti táj.

A készülék mesterséges intelligencia által támogatott hátlapi kamerarendszere huszonkét különböző tárgyat és helyzetet ismer fel. Az Y7 2019 továbbfejlesztett kamerája ötven százalékkal több fényinformációt képes rögzíteni elődjeihez képest. A HDR mód, ennek használata során a készülék három, különböző expozícióval készített képet használ fel egy végső, dinamikusabb kép elkészítéséhez. A HDR mód egyik specialitása a hátulról megvilágított tárgyakról készített képek – a digitális kombináció lehetővé teszi, hogy a kamera azokat a tárgyakat is részleteikben örökítse meg, melyek a kép sötétebb részein találhatók.

Okosakkumulátor-megoldások, fejlett gyorstöltés

Az Y7 2019 a Huawei legfrissebb Android O-alapú operációs rendszerét, az EMUI 8.2-t használja. A háttérben futó rendszeroptimalizáló folyamatok mellett az EMUI 8.2 egy sor olyan energiatakarékossági intézkedést is tartalmaz, amelyek segítik a felhasználókat, hogy a lehető legoptimálisabban használhassák a készülékeiket. Az EMUI 8.2 akkumulátorkímélő üzemmódja (Battery Saving Mode) a nagyobb energiahatékonyság érdekében bizonyos, háttérben futó szolgáltatásokat letilt a telefonon, ezzel biztosítva a kiegyensúlyozott, zavartalan készülékhasználatot az Y7 2019 tulajdonosa számára. Ezek a funkciók összhangban működnek a 4000mAh-s akkumulátorral, amely akár kétnapos üzemidőt biztosít általános, mindennapos használat mellett is. A készülék támogatja a 5V/2A-s gyorstöltést. Az Y7 2019 akár 700 alkalom – két év használat – után is megőrzi teljesítményének 80 százalékát, és az akkumulátor továbbra is megbízható marad.

A Huawei Y7 2019 erejét egy Qualcomm Snapdragon 450 nyolcmagos processzor biztosítja. A 14nm-es CPU nyolc nagy hatékonyságú ARM Cortex-A53 magot tartalmaz, melyek 1.8GHz-en garantálják a többmagos teljesítményt és a kitűnő energiahatékonyságot. A Vulkan-támogatású Adreno 506 grafikai egység problémamentes teljesítményt biztosít. Az Y7 2019 32GB-os tárhelye micro SD kártyával akár 512 GB-ra is bővíthető.

Biztonság és gyors adatátvitel

A Huawei Y7 2019 kétféle biometrikus azonosításra is képes. A Face Unlock 2.0 technológiának köszönhetően az okostelefon a másodperc töredéke alatt képes megbízhatóan azonosítani a tulajdonosa arcát. A gyártó ujjlenyomat-olvasó 4.0 funkcióval szerelte fel a készüléket, amely 0,37 másodperc alatt feloldja az okostelefon kijelzőjét. A leolvasó panel mindezek mellett fotók és videók készítésére, az ébresztőóra ébresztő lekapcsolására és a hívások fogadására is alkalmas.

Az Y7 2019 a fejlett átirányítási módnak köszönhetően átvezérli a beérkező hívásokat a készülék másik SIM kártyájára vagy akár egy másik okostelefonra. A készülék tripla kártyafoglalattal rendelkezik: a felhasználó egyidőben helyezhet a dupla SIM mellé egy MicroSD kártyát is az Y7 2019-be. A Party Mode használatával a Huawei és Honor-felhasználók összeköthetik készülékeiket zenei fájlok lejátszása céljából. A készülék nyolc egyidejű kapcsolat létesítését támogatja – akár egy Wifi hotspot-, valamint a Huawei Share 2.0 technológiának köszönhetően 1 GB mennyiségű adatot már 1,5 perc alatt képes továbbítani a gyártó egyéb okostelefonjaira.

A Huawei Y7 2019 alkonyatkék, éjfekete és korallpiros színekben, idén márciustól lesz elérhető a hazai kiskereskedelmi partnerek, áprilistól pedig a Telenor kínálatában, 64 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron.