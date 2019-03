Nagyot dob a Samsung a középkategóriáján a zseniálisan megújított A sorozattal

A Galaxy A50 a felhasználók számára legfontosabb funkciókban kínál meghatározó fejlesztéseket. Ilyen újítás a lenyűgöző élményt nyújtó képernyő, a hosszan tartó teljesítmény és a kamera, amely olyannak örökíti meg a világot, amilyennek azt a valóságban is látjuk.

Az új Galaxy A50 megfelel a csatlakoztatott életmód elvárásainak, a készülékkel valós időben hozhatunk létre, oszthatunk meg és fogyaszthatunk tartalmakat. Az új sorozat sokoldalú, erős készülékeket kínál majd, amelyek képesek lépést tartani napjaink telefonhasználati szokásaival.

„A Samsung számára fontos, hogy minél jobb felhasználói élményt biztosítson a vásárlók számára. Az újragondolt Galaxy A széria tervezésekor ezt a célkitűzést tartottuk szem előtt. A kapcsolattartás módja folyamatosan változik, az okostelefonoknak pedig tartaniuk kell a lépést ezzel az átalakulással. Az új Galaxy A sorozat olyan alapvető funkciókban hoz előrelépést, amelyek sokszínű lehetőségekkel támogatják a valós idejű interakciókat és idomulnak a változó felhasználói igényekhez.”

– mondta el DJ Koh, a Samsung IT és mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke.

A Galaxy A szériával a felhasználók zavartalanul tapasztalhatják meg a Galaxy ökoszisztéma lehetőségeit, mint például a Samsung Health, a Samsung Pay vagy a Bixby funkciókat.

Galaxy A50

Prémium kamerafunkcióival, hosszú üzemidőt biztosító, gyorstöltést támogató akkumulátorával és Infinity-U kijelzőjével a Galaxy A50 segít kapcsolatban maradni a világgal.

A Galaxy A50 tripla kameráját az emberi látás sajátosságai ihlették, ennek megfelelően emeli új szintre a fényképek készítését és megosztását.

Az Ultraszéles látószögű lencsével a világ kötöttségek nélkül örökíthető meg. A 25 MP-es főkamera vibrálóan éles képeket készít napfényben. Az innovatív lencse rosszabb fényviszonyok között több fényt gyűjt és csökkenti a zajt a képen, így sötétben is kiváló minőségű képeket készít. A Mélységérzékelő funkcióval is felszerelt kamera Élő Fókusz lehetőséget is kínál, amellyel megválaszthatjuk, melyik részletet hangsúlyozzuk ki a képen.

Az AI kamera segítségével könnyebb a maga tökéletességében elkapni a pillanatot. A Jelenetoptimalizáló húsz különböző helyzetet képes felismerni és feldolgozni, a Hibaérzékelő funkció pedig biztosítja, hogy ne maradjunk le a legjobb portréfotó lehetőségekről. A Bixby Vision a kamera és a mesterséges intelligencia eszközeivel segít az online bevásárlásban, a fordításban és az információkeresésben is.

segítségével könnyebb a maga tökéletességében elkapni a pillanatot. A Jelenetoptimalizáló húsz különböző helyzetet képes felismerni és feldolgozni, a Hibaérzékelő funkció pedig biztosítja, hogy ne maradjunk le a legjobb portréfotó lehetőségekről. A Bixby Vision a kamera és a mesterséges intelligencia eszközeivel segít az online bevásárlásban, a fordításban és az információkeresésben is. Az előlapi kamera Élő Fókusz funkciójával finoman elmoshatjuk a kép hátterét, így gyönyörű önarcképeket komponálhatunk.

A képernyőn található ujjlenyomat-olvasóval a Galaxy A50 könnyedén feloldható anélkül, hogy a telefon fogásán változtatni kellene. A készülék négy karakteres színben, kényelmes, vékony és enyhén ívelt kialakításban érkezik. A fekete, fehér, kék és korall árnyalatokat a szórt fény inspirálta.

A Galaxy A szériáról bővebb információ a www.samsungmobilepress.com, www.news.samsung.com/galaxy vagy a www.samsung.com/galaxy weboldalakon érhető el.