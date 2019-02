Dübörög a Samsung: Kiszivárogtak a Galaxy S10 adatai

A gyártó idén 3 csúcskészüléket dob piacra. Samsung Galaxy S10E, S10, és S10 Plus elnevezéssel. Az „S” széria mindig is a Samsung csúcskategóriás okostelefonjait jelentette és ez most sincs másképp.

Úgy tűnik sikerült minden tervezett fejlesztési ígéretet beváltani, habár az Inifinity-O megnevezésű kijelző és annak, a kijelzőbe integrált kamera elhelyezési megoldása sokak szerint hagy némi kívánnivalót maga után.

Hátlapi kamera tekintetében az alap Samsung Galaxy S10E (Lite) telefonnak dupla lencsés optikája lesz, míg az S10 és az S10 Plus három kamerával fog rendelkezni 16MP összesített teljesítménnyel.

Mindhárom készülék új, az Apple FaceID-hoz hasonló arcfelismerő megoldást kapott, továbbá a két erősebb készülékre kifejlesztették a várva várt kijelzőbe integrált ultrahangos ujjlenyomat olvasót, aminek segítségével végleg száműzni lehetett a kevésbé szerencsés elhelyezésű hátlapi szenzort.

Az integrált ujjlenyomat olvasót most fogják először bemutatni európai készülékben is. A könnyű kezelhetőségen túl azonban hátránya is van a dolognak. Sajnos a szenzor, az előzetes tesztek szerint nem működik együtt kijelzővédő üvegfóliákkal, így csak remélhetjük, hogy a találunk hozzá megfelelően ütésálló Samsung tokot a gyári kínálatban is.

A beépített tárhely tekintetében eddig sem volt probléma a bővíthető Android készülékekkel, azonban most az alapkivitel is 128Gb belső tárhelyet kap, a csúcsmodell pedig megvásárolható lesz akár 1TB memóriával is.

Az árak sajnos ismét hajmeresztően magasak lesznek. Az olcsóbb S10E (Lite) változatért 850$-t, a középső Galaxy S10-ért 899$-1099$-t és az 1TB-os tárhellyel rendelkező csúcsmodellért valószínűleg 1399$-t kell majd fizetnünk. Ez a hazai vám és Áfa hozzáadásával, nagy valószínűséggel egy 500.000Ft körüli összeg lesz. A bemutató pontos dátumát Február 20.-ra tűzték ki, bár a fenti dokumentumok tükrében már aligha érhet minket meglepetés.