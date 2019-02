Megvan a dátum: Megtudtuk, mikortól kapható itthon a szenzációs Honor View20

A Honor legújabb zászlóshajója, a Honor View20 okostelefon a január 22-i európai premierjét követően január 30-tól előrendelhető hazánkban a Media Marktnál, február 7-től pedig elérhető az eMAG, az Euronics, az Extreme Digital és a Media Markt kínálatában.

A 6GB + 128 GB-os verzió javasolt bruttó fogyasztói ára 209 990 Ft. A 8GB + 256 GB-os limitált kiadás február 14-től lesz megvásárolható Magyarországon 239 990 Ft ajánlott bruttó fogyasztói áron.

A 6GB +128 GB verzió éjfekete és zafírkék színekben, míg a 8GB + 256 GB-os változat fantompiros színben kerül az üzletekbe és a webshopokba. A Honor View20 limitált kiadását a legendás olasz divatház, a Moschino ihlette.

A Honor View20 48 megapixeles hátlapi kamerát kapott, a szenzor a Kirin 980 lapkakészlet és a mesterséges intelligencia támogatásával elképesztő részletességű, korábban még nem látott minőségű fotók megalkotására született.

A kameratechnológia mellett a megjelenítés is újszerű, az ún. All-View kijelzőbe épített 25 MP-es kamera, szenzorszigettől mentes élményt és kiemelkedő, 91,8% kijelzőarányt biztosít egy mindössze 4,5 mm-es átlátszó kameralyukkal.

A Honor View20 több újgenerációs funkcióval is rendelkezik: 7 nm-es Kirin 980 AI chipset és intelligens kettős-NPU várja a parancsokat, a folyadékkal működő hűtőrendszer pedig hatékonyan képes eloszlatni a hőt a jobb és tartósabb teljesítmény érdekében, valamint AI tripla-antennás Wi-Fi technológia is gazdagítja a repertoárt, mely megakadályozza a jel gyengülését akkor is, amikor a felhasználó keze eltakarja valamelyik adóvevőt. Mindezek mellett pedig 4000 mAh-es akkumulátor biztosítja a tartós és folyamatos játékot.