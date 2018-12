Mi alapján választ új okostelefont a magyar?

Az év végi ünnepi időszak kiemelkedő a készülékértékesítést tekintve, ilyenkor a Telenornál is megugrik a telefonvásárlások száma, és többen nemcsak maguknak, hanem szeretteiknek is vásárolnak telefont karácsonyra. A csúcsmodellek iránti kereslet is megnő, és a vásárlók szívesebben költenek magasabb árkategóriájú telefonra, amit ilyenkor kedvezőbb feltételekkel vihetnek el a karácsonyi ajánlatoknak köszönhetően.

A Telenor rendszeres internethasználók körében készült kutatása szerint azon felhasználók kétharmada, akik havidíjas előfizetéssel rendelkeznek és készülékvásárlást is terveznek, a szolgáltatójuknál tervezik azt megtenni. Ennek legfőbb oka a kedvező ár, a megfelelő garanciális feltételek, valamint a részletvétel lehetősége – ez utóbbi az alsó-középkategóriás típusok vásárlásakor kevésbé jellemző választás a Telenor eladási adatai alapján.

Tudják, mit keresnek

A kutatás szerint a vásárlók gyakran tájékozódnak a készülékvásárlás előtt az interneten, ár-összehasonlító oldalakon, illetve akár készülékteszteket és -értékeléseket is elolvasnak, így már egyre tájékozottabbak a készüléktulajdonságokat illetően. A szolgáltató tapasztalatai szerint a készülékválasztásban a legfontosabb tényezőnek az ár mellett az akkumulátor kapacitása, a kamera, a processzor típusa és a kijelző mérete számít. Érdekesség, hogy a Telenor tapasztalatai szerint egyre nő az igény a nagyobb memóriára, beleértve a képek, videók, zenék tárolására alkalmas belső tárhelyet és az alkalmazások zökkenőmentes futtatásához fontos nagyobb RAM-ot is.

Szintén érdekesség, hogy bár a Telenor tapasztalatai szerint a dizájn és a szín kevésbé kiemelkedő szempont a készülékválasztáskor (a kutatásban a készülékvásárlás tervező válaszadóknál kevésbé fontos ez a két tényező, bár a nőknél a szín fontosabbnak bizonyult), a fekete mellett az ügyfelek egyre szívesebben választanak olyan alternatív színeket, mint a fehér, kék vagy arany. A gyártók között a piacot domináló Samsung, Apple és Huawei készülékei a legkelendőbbek a Telenornál, ugyanakkor egyre nagyobb a kereslet a Nokia és a Xiaomi termékeire is. Ez utóbbi gyártó készülékei a mobilszolgáltatók közül elsőként a Telenor kínálatában jelentek meg a magyar piacon.

Összességében a Telenor tapasztalatai szerint az ügyfelek egyre tudatosabban választanak készüléket, és ha nem is konkrét típust keresnek, de egyre pontosabban tudják, hogy mire használnák a telefont, és mely funkciók fontosak számukra; ugyanakkor továbbra is sokan számítanak a szolgáltatójuk tanácsaira készülékválasztáskor a legbiztosabb döntéshez.

A készülékbiztosítás és a tartozékok is kelendők ilyenkor

A karácsonyi időszakban jellemzően többen kötnek készülékbiztosítást is, valamint a tartozékok is kelendőbbek a Telenor adatai szerint. Az okostelefonos kiegészítők között a legnépszerűbbek a készülékek megfelelő védelmét szolgáló tokok és kijelzővédő fóliák, valamint a memóriakártyák és a fülhallgatók. Az egyéb termékek között népszerűek például a fitneszpántok, ugyanakkor a telefonnal használható VR-szemüvegek népszerűsége már lecsengeni látszik.

