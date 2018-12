Ezt mindenképp olvasd el, mielőtt okostelefont vásárolnál gyermekednek karácsonyra

Valószínűleg nem kapnánk ennél biztatóbb eredményeket itthon sem. Pedig maguk a szülők azok, akik sok esetben a gyerekek kezébe nyomják azokat az eszközöket, amik megfelelő felkészítés és védelem nélkül a sok játékon és ismereten túl veszélyeket hordoznak magukban. Mire érdemes figyelni, amikor okoseszközt vásárolunk a gyereknek, mit beszéljünk meg vele, amikor átadjuk az áhított ajándékot? Csizmazia-Darab István, a Sicontact Kft., az ESET magyarországi képviseletének IT-biztonsági szakértője segít azoknak, akik okoseszközt tesznek a fa alá.

Szülőként és IT-biztonsági szakemberként hogy látja, milyen hibákat követnek el a szülők, amikor a gyermeküknek valamilyen kütyüt, okoseszközt vesznek karácsonyra?

Első lépésként érdemes tudatosítani bennük, hogy a fa alatti ajándék nem azt

jelenti, hogy innentől bármikor, bármennyi ideig és bármilyen tartalmakhoz hozzáférve, korlátozás nélkül netezhetnek. A legfontosabb ilyenkor, hogy a használat tartalmi és időbeli kereteit a szülő és a gyermek közösen megbeszélje, és ezek a szabályok aztán be is legyenek tartva és tartatva.

Miket tegyünk meg a gyerekkel együtt, amikor üzembe helyezzük az új telefont, laptopot – miről beszélgessünk, ha ez lesz az első internetre csatlakoztatott eszköze?

Fontos, hogy megismertessük vele a nagyszerű lehetőségek – korlátlan zenei archívum, korlátlan olvasnivaló könyvtár, korlátlan film és videó nézési lehetőség, korlátlan tananyagokhoz való hozzáférés – mellett az online tér veszélyeiről is beszéljünk velük életkoruknak megfelelően. Ez a témakör roppant széles, hogyan védjük meg a gépünket, az informatikai higiénia alapjai, letöltés a netről, jelszavak megfelelő használata, biztonságos böngészés-keresés a neten, az életkornak nem megfelelő tartalmak, tudatos médiafogyasztás, mit kell tudni a közösségi hálózatokról, mik az alapvető chat szabályok, mi az a szexting, kik azok az internetes pedofilok, hogyan védhetjük meg a mobileszközeinket, az online vásárlással kapcsolatos tudnivalók, mik azok a spamek, mit jelent az internet nem felejt, mit kell tudni a virtuális zaklatásról, és hova fordulhatunk segítségért, ha baj ér minket az online térben.

És a szülők tudják, hogy mik ezek? Kellően felkészültek és ismerik egyáltalán ezeket a most felsorolt veszélyeket?

Attól, hogy a szülő időnként megoszt egy nyaralós képet vagy részt vesz egy játékban, még nem tekinthet magára aktív és minden veszélyt ismerő Facebook-felhasználóként. A közösségi médiában és egyéb, az interneten felbukkanó veszélyekről tájékozódni kell, folyamatosan képben kell lenni, hogy milyen új módszerekkel élnek az adatokra vadászók, illetve hogyan próbálnak ártó szándékkal gyerekek közelébe férkőzni idegenek. Aki okoseszközt ad a gyereke kezébe, tudjon róla, hogy folyamatosan tájékozódnia kell, milyen új veszélyek bukkannak fel.

Vannak, akik ez ellen azzal érvelnek, hogy van védelem a gépen, az majd ellátja ezt a feladatot. Van tökéletes védelem? Amikor a szülő hátradőlhet és tényleg nincs min aggódnia?

Bárki bármit is állít, nem létezik abszolút biztonságos platform és eszköz. Még a korábban sebezhetetlennek hitt Apple vagy Linux rendszerek is megfertőződhetnek, elszenvedhetnek adatlopást, kémkedést, adatvesztést.

Emiatt a vírusvédelem minden platformra, minden operációs rendszerre egy nélkülözhetetlen elem. Manapság a korszerű internetbiztonsági programok már messze nemcsak a klasszikus vírusok szimpla felismerését végzik, hanem viselkedés alapú felismerést, adathalászat elleni védelmet, tűzfalat, kémprogram elleni modult, zsarolóvírusok elleni védelmet, netes forgalom figyelést, vagy például exploit blokkolót is tartalmaznak.

Előfordulhat, hogy a gyermekünk nem tőlünk, szülőktől, hanem egy családtagtól vagy ismerőstől kap okostelefont, aki elsődlegesen a gyermek örömére és nem feltétlenül az esetlegesen rá leselkedő veszélyekre gondol. A felelősség ebben az esetben is a miénk, szülőké. Fontos, hogy folyamatosan tájékozódjunk internetbiztonsági témákkal kapcsolatban és az interneten felbukkanó veszélyekről. Sok problémás helyzet elkerülhető a vírusvédelmi programok használatával, így ilyenkor érdemes beszerezni egy ilyen programot.

Milyen veszélyeket rejthet magában az internetre csatlakozó okoseszközök felelőtlen használata?

Óriásiak a hiányosságok az állandóan internetre kapcsolódó általános okoseszközök esetében. A Statista nemrég tett közzé egy kutatást, mely szerint a világszerte hagyományosan internetező 7,6 milliárd ember mellett még 23 milliárd egyéb netes eszköz (okoshűtő, tv, autó, porszívó, óra, hőmérő) is csatlakozik már a világhálóra. Ezen termékek gyártói nem fektetnek elég energiát a biztonságra, holott elvárható szakmai minimum lenne, hogy csak úgy léphessen egy termék piacra, hogy legyen benne hitelesítés, brute force elleni védelem, titkosítás, vírusvédelem, törölhető profil lehetőség, rendszeres hibajavító frissítés, és ne tartalmazzon a könnyű feltörést lehetővé tevő beledrótozott, úgynevezett hardcoded root password jelszót.

Persze van megoldás, csak nem beépítve az egyes eszközökbe: erre az egyre fokozódó

veszélyre megoldást jelenthet az ESET Internet Security csomagban is megtalálható Összekapcsolt otthon felügyelete funkció, amely az otthoni hálózatra csatlakozó okos és hálózati eszközöket ellenőrzi és azok biztonsági réseit beazonosítja.

Mi az, amit nem lehet kivédeni eszközökkel, alkalmazásokkal, amikre a szülőnek kell felhívnia a figyelmet, ha a gyerek egyedül használja a számítógépet?

A netes zaklatás sajnos korunk legjellegzetesebb bántalmazási formája a gyerekek között. Nem szűnik meg az iskolából való kilépéssel, a tanítás végével. A gyerekek több mint fele már átélt ilyesmit, mégis amerikai felmérésekből az látszik, hogy a szülők, pedagógusok több mint 60 százaléka tud az ilyen esetekről, de félrenéznek, nem avatkoznak be. Ezeket a cselekményeket nem szabad annyiban hagyni, lépni kell, különben sosem lesz vége, a zaklatók sosem fogják megunni. Súlyos esetben a zaklatás bűncselekmény, amelynek rendőrségi következménye is lehet, éppen ezért a legjobb taktika a zéró

tolerancia elve, amikor a pedagógusok már a legkisebb csúfolási, bántalmazási, kiközösítési kísérlet után világossá teszik, hogy ez nem elfogadható viselkedés.

Nagyon sok szülői közösségben téma, hogy a gyerek állandóan a telefonon lóg, gyakorlatilag „egykezű” lett, mert a másikat folyton a telefon foglalja el. Mi a jó szülői stratégia?

Igen, a már említett időbeli korlátozás itt sem árt, ám nehéz azt meghatározni,

hiszen sokszor házi feladathoz, kutatómunkához kellhet egy kis internet. Aztán persze a gyerekek másfelé is elnézegetnek. Nagyon fontos a bizalom szempontjából, hogy a szülő ne titokban kémkedjen. Okostelefon esetében az ESET Parental Control for Android program sokat segíthet, ugyanis ezt az alkalmazást előre megbeszélve a szülő és a gyerek is feltelepíti magához, amivel aztán a szülök gyermekeik számára akár távolról is könnyen ellenőrizhető biztonságos online böngészést biztosíthatnak, rugalmas szabályok szerint kezelhetik az alkalmazásokat és weboldalakat, illetve a gyermekekkel együtt dönthetik el, hogy melyikhez nem ajánlatos a hozzáférés. A közösen megbeszélt tartalmi és időtartam szerinti korlátozásokat, szűréseket később is kényelmesen változtathatják, igény és életkor szerint testre szabhatják.

Az internet világa, a számítógépes játékok, a közösségi oldalak lájkvadász közege valódi figyelem, okos irányítás, szeretettel teli törődés, pozitív mintaadás hiányában komoly függőségbe sodorhatja még a felnőtteket is, de különösen veszélyes mindez gyermekkorban. Egy felmérés szerint Angliában az 5-12 éves gyerekek 64 százaléka kevesebb időt tölt a szabadban, mint a börtönben ülő rabok, akiknek napi 1 óra séta van előírva. A brit gyerekek 90 százaléka az utóbbi egy évben nem járt parkban, erdőben, kirándulni. Nem véletlen, hogy 2018-ban a WHO hivatalosan is mentális betegségnek minősítette az internet és videojáték függőséget.

Legjobb a rendszeres, napi-heti érdeklődő beszélgetés a gyerekkel az online élet történéseiről. Ha egy szülő csak annyit tud, hogy gyermeke órákig nyomkodja a gépet, de eközben fogalma sincs, hogy pontosan mit is csinál, mi okoz neki örömet, mi a kedvenc játéka, kik a kedvenc youtuberei, nem tudja mi az a Twitch, mi az a Snapchat, Instagram, Fortnite, GTA, PUBG, LOL, és hasonlók, akkor érdemes ezen a területen erőfeszítéseket tennie, amiben később akár még a szülő és gyermek közös online számítógépes játéka, vagy programozni tanulása is helyet kaphat.