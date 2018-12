Eljött a keresés vége: Ezek a tuti nagyitelefonok, ráadásul választható kezelőfelülettel érkeznek

A svéd cég a Doro 8035-el egy elérhetőbb árú, könnyen használható okostelefont kínál az idősebb korosztálynak. A telefon különlegessége, hogy két különböző navigációs és kezelőfelületből választhat a user, attól függően, hogy kezdő, vagy már haladó okostelefon használó. Szükség esetén a My Doro Manager applikációval a rokonok, barátok a távolból is segíthetnek idősebb rokonuknak a beállításokban, frissítésekben.

Más okostelefonoktól eltérően a Doro 8035 két különböző navigációs módot és interfészt kínál. A telefonon első bekapcsolásakor egy indítás varázsló segít annak eldöntésében, melyik kezelőfelület illik inkább a felhasználóhoz. Az ‘Easy Mode’ azoknak ideális, akiknek nincs, vagy csak kevés okostelefon használati tapasztalatuk van. A felület könnyen megtanulható és értelmezhető, de mégis elég komplex ahhoz, hogy egy okostelefon minden fontos előnyét magában hordozza. Az ún. ‘Enhanced Mode’ pedig leginkább a klasszikus Android kezelőfelületre hasonlít, a Doro-ra jellemző funkciókkal kiegészítve, úgymint a nagyobb méretű és kontrasztosabb ikonok és feliratok.

A szenior korosztály igényeire alakított funkciók ebben a telefonban is megtalálhatók: a magasabb hangerő, a tiszta hangzás, az ergonomikus kivitel, valamint a nagyobb méretű, fizikai gombok. Mindezek mellett a készülék egy új tulajdonsággal bővült, elsőként a Doro portfóliójában; az “Mit tegyen” vezérlő gomb használatával a Doro 8035-ös a telefonhívás hangerejét képes 6/7 dB-el tovább növelni. A telefonnak ez a tulajdonsága tovább javíthatja a hallásukban korlátozottak telefonálási élményét.

Attila Civelek, a Doro DACH & CEE igazgatója így kommentálta a készülék piacra lépését:

“Tudjuk, hogy sok idős ember szeretne okostelefont használni, csakúgy, mint fiatalabb barátaik, családtagjaik. Ők sem akarnak kimaradni azokból az élményekből, amelyeket a különböző kommunikációs eszközök és applikációk nyújthatnak. A Doro 8035 készülékkel célunk, hogy a generációk könnyebben tarthassák egymással a kapcsolatot.”

A Doro 8035-ben a TeamViewer szolgáltatás is helyet kapott, amely teljes körű távvezérlést tesz lehetővé, bármekkora is a távolság a telefon-használó és a segítő között. A távsegítség a mydoromanager.com oldalon keresztül is elérhető, ahol a hozzáféréssel rendelkezők ugyancsak hozzáférhetnek és szerkeszthetik a telefont, például új neveket adhatnak a telefonkönyvhöz, vagy háttérképet állíthatnak be idősebb rokonuk számára.

Elérhetőség

A My Doro Manager a készülék ingyenesen letölthető alkalmazása. A Doro 8035 okostelefon a Magyar Telekom szolgáltatónál már kapható, és hamarosan a nagyobb üzletláncoknál is elérhető lesz.