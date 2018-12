Bréking: A legújabb Nokia 8.1-et sikerült fullosra szerelni, viszont ez (szerencsére) nem egyenesen arányos az árával

A HMD Global, a Nokia telefonok otthona bejelentette a felső-közép kategória legújabb készülékét, a Nokia 8.1-et. Az iparág vezető kameraszenzorja, a ZEISS Optics és az optikai képstabilizáló (OIS) rendszerrel különlegesen jó minőségű fotók készülhetnek. A HDR 10 támogatással bíró PureDisplay képernyőtechnológia gondoskodik a rendkívüli színhűségről és a kiemelkedő láthatóságról erős napfényben is, miközben a lapkakészlet zökkenőmentes teljesítményt biztosít, akár két napos üzemidővel.

Mindez természetesen a Nokiától elvárt kiváló minőségben, illetve a legújabb Android rendszerrel, azaz az Android 9 Pie-al párosulva. A Nokia 8.1-et használók saját kezükben tapasztalhatják meg a legjobb, leginnovatívabb Android funkciókat.

Juho Sarvikas, a HMD Global vezető termékfelelős igazgatója úgy fogalmazott:

„Korábban nagyszerű sikereket értünk el a felső-középkategóriában, ahol minden okostelefonunk következetesen újabb és újabb prémium élményeket hozott el a rajongóinknak. A Nokia 8.1-gyel még tovább feszítjük saját határainkat. Még nagyobb teljesítményt kínálunk egy első osztályú processzor-architektúrával, kettős kamerával, melyet az iparág vezető érzékelőinek gyártója, a ZEISS Optics szállít OIS képstabilizációval, így rossz fényviszonyok között is kiváló képek készíthetők a készülékkel. A PureDisplay HDR kijelző pedig a hab a tortán.” „A Nokia okostelefonok gondos tervezésének és minőségi anyaghasználatának, illetve összeszerelési minősége mellett az Android 9 Pie élményt is átadhatjuk rajongóinknak, így az első pillanattól kezdve élvezhetik a legújabb Android-újításokat, köztük az új Digitális Jólét funkciókat. Nálunk minden dizájn- és mérnöki döntés középpontjában a rajongóink állnak. Reméljük, hogy ők is egyetértenek majd azzal, hogy a Nokia 8.1 kivételes értéket képvisel a mérnöki kiválóság terén.”

Szemkápráztató képminőség a vezető képalkotó technológiával

A Nokia 8.1 rossz fényviszonyok között is lenyűgöző képeket készít, köszönhetően a szoftver és a hardver tökéletes harmóniájának. A ZEISS Optics 12MP-es hátlapi egysége az iparág vezető 1/2,55″-es szuperérzékeny szenzorral és nagy, 1,4 mikronos pixelmérettel várakozásokon felüli részletességű képeket eredményez. Ez a kombináció az optikai képstabilizálással (Optical Image Stabilization, OIS) szupergyors autofókuszt tesz lehetővé, a Nokia 8.1 pedig nem hagyja, hogy a remegő kezek az éles képek és videók útjába álljanak. A széles rekesz biztosítja az éles képek rögzítését még gyenge fényviszonyok között is, így hosszabb expozíciós idő állítható be manuálisan a Pro Camera üzemmódban.

A 20MP-es adaptív előlapi kamerával minden eddiginél nagyszerűbb éjszakai szelfit lőhetnek a rajongók, ugyanis a kamera kialakításának köszönhetően a beáramló fény feldolgozása során négy képpont egyetlen szuperpixelben egyesül. Mindemellett profi 4K felbontású videók felvételére is lehetőség nyílik, amelyet a Nokia térhatású audió sztereó surround hangrögzítési megoldása tesz igazán élvezetessé.

Készíts stúdió-stílusú portréfelvételeket a népszerű „bokeh” effektussal, amelyet a Nokia 8.1 másodlagos hátlapi 13MP-es mélységérzékelője biztosít. Engedd szabadjára kreativitásodat a Pro Camera móddal, mely korlátlan lehetőséget biztosít a képszerkesztésben és készítésben egyaránt. Új 3D figuráinkkal, maszkjainkkal és vicces filterjeinkkel a következő szintre emeltük a #Bothie mókafaktorát, ezeket videóidra és képeidre alkalmazva akár élőben is közvetíthetsz anélkül, hogy kilépnél a kamera alkalmazásból.

Felpörgetett teljesítmény és PureDisplay

A Nokia 8.1 a második Nokia okostelefon, amely a tökéletes nézői élmény érdekében a PureDisplay képernyőtechnológiával érhető el. A vizualitás új szintjét jelenti a HDR 10, amely nagyobb kontrasztot, letisztult képi világot és több mint egymilliárd egyedi színt biztosít ahhoz, hogy a képek ugyanolyan élethűek legyenek egy sötét szobában és vakító napsütésben, mindezt egy lenyűgöző, 6,18 hüvelykes FullHD+ kijelzőn.

Az útközbeni tartalomfogyasztáshoz kell egy jó akkumulátor. Könnyedén elérhető akár kétnapos üzemidő is a Nokia 8.1 3500 mAh-es akkumulátorával. A Snapdragon 710 mobilplatform szintén segíti az erőteljes, mégis hosszan tartó teljesítményt: a Nokia 8.1 az előző generációs Snapdragon 660-nál 35% -kal gyorsabb grafikai- és 20% -kal nagyobb általános teljesítményre képest. A többmagos AI motorral az AI teljesítmény az elődhöz képest duplájára nőtt, amely egy teljesen új architektúrára épít a hatékony teljesítmény érdekében. A Qualcomm® aptX ™ audió segítségével a zene szerelmesei kiváló minőségben élvezhetik kedvenc számaikat vezeték nélkül, Bluetooth támogatással.

A készülék gerincét és alapvető szilárdságát egy extrudált 6000-es sorozatú alumíniumkeret adja. Az elegáns kontrasztot kihasználva a hajlított üveg, a simára csiszolt fém és a homokfúvott felületek között, a Nokia 8.1 egyedülálló kétszínű konstrukciója kettős eloxálással egészült ki, amelyet a rajongók a Nokia 7 plusra adott visszajelzéseire építettünk. A gyémántvágott élek is segítenek abban, hogy a készülék ellenálljon a hétköznapok kihívásainak.

Letisztult, biztonságos és naprakész Android 9 Pie, Android One ™ technológiával támogatva

A Nokia 8.1 az első Nokia okostelefon, ami Android 9 Pie rendszerrel startol. Ezzel az Android One családba tartozó Nokia okostelefonok sorát erősíti, ami az Android-innovációk és szoftver-élmények legjavát nyújtja a felhasználóknak. Az Android One okostelefonok nagy tárhelyet és hosszú akkumulátor-élettartamot kínálnak, három évig havi biztonsági javítások és két fő operációs rendszer frissítést kínálnak. A Nokia 8.1 része az Android Enterprise Recommended programnak, ami a készüléket az egyik legjobb választássá teszi a vállalati felhasználók számára is.

„A Google kiemelt partnere a HMD Global, melynek sokoldalú portfóliójában friss és biztonságos szoftver-élményt nyújtó Android One eszközök találhatók. Örömmel folytattuk partnerségünket a vállalattal az új Nokia 8.1 kapcsán is, ami a márka első Android 9 Pie-al induló készüléke. Az Android 9 minden korábbinál jobb élményt kínál, a Nokia 8.1-en az intelligens és egyszerű megoldások, valamint az új Digitális Jólét funkciók már a dobozból kivéve várják a felhasználókat.”

– nyilatkozta Jon Gold az Google Android One partnerségéért felelős igazgatója.

Elérhetőség:

A Nokia 8.1 várhatóan január közepétől lesz elérhető Magyarországon, 149 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.