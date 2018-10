Jöhet az új Nokia 7.1? Hát persze! Ráadásul nem akármilyen képernyővel és optikával

A HMD Global, a Nokia telefonok otthona a mai napon bejelentette a Nokia 7.1-et, az első okostelefont PureDisplay képernyőtechnológiával. Ezzel a megoldással a videónézés új szintre lép a magas kontraszttal, még világosabb és részletesebb színvilággal. A Nokia 7.1 lenyűgöző HDR kijelzője gyönyörű formatervvel, illetve fejlett képalkotási megoldással párosul a dupla hátlapi Zeiss optikáknak köszönhetően.

„A videómegtekintések közel kétharmada mobilon történik világszerte. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy bemutassuk a PureDisplay képernyőtechnológiát, amely mindenki számára elérhetővé teszi a prémium tartalomfogyasztás lehetőségét okostelefonon. A Nokia 7.1 valós idejű SDR-HDR konverziót kínál, így a felhasználók akkor is élvezhetik a HDR élményt, ha a megtekintett tartalom alapvetően nem magas dinamikatartományú”

– nyilatkozta Juho Sarvikas, a HMD Global vezető termékmenedzsere.

„Mi a HMD-nél abban hiszünk, hogy a legjobb kamera az, amelyik nálad van, ezért új képalkotási eljárást dolgoztunk ki, amelyhez a Zeiss Optics is nagyban hozzájárult. Ez gyors autófókuszt jelent kétfázisú érzékelőtechnológiával, amivel elképesztő HDR fotók készíthetők. Nagy várakozásokkal mutatjuk be legújabb prémium készülékünket, melyen kategóriaelső partnereinkkel közösen dolgozva ismét kiemelkedő okostelefont kínálunk kiváló ár-érték aránnyal.”

Bemutatkozik a PureDisplay

A Nokia 7.1 az első okostelefon PureDisplay képernyővel, kiemelkedő tartalomfogyasztási lehetőségekkel és HDR képességekkel. A YouTube, a Netflix és az Amazon Prime is támogatja a HDR tartalmakat, ami lehetővé teszi korábban nem látott részletek megjelenítését mind a világos, mind a sötét területeken, kiemelkedően élénk színek használata mellett. A Nokia 7.1 HDR10 szabvány támogatása magasabb szintre emeli a videónézés élményét a magas kontrasztaránnyal

(1 000 000:1 dinamikus kontrasztarány) és még világosabb részletekkel.

Napsütésben vagy egy sötét szobában, a játékok és a videók egyaránt lenyűgöző élményt biztosítanak az 5,84 hüvelykes FullHD+ kijelzőn, melynek képaránya 19:9. Az automatikus fényerő- és kontrasztállítás alkalmazkodik a környezethez – garantálva, hogy a tartalom jól látható és élénk legyen, még direkt napfényben is. A továbbfejlesztett megjelenítő a natív HDR videók mellett a hagyományos tartalmakat is még több élettel tölti meg, köszönhetően a dedikált 16bites motor valós idejű felskálázási képességének. Az egység pixelek millióit képes feldolgozni másodpercenként, ezzel a lehető legjobb minőséget nyújtja minden körülmények között.

A Nokia 7.1 Qualcomm® Snapdragon™ 636-os SoC-vel érkezik, ami komoly előrelépést jelent teljesítmény terén, így probléma nélkül képes a HDR tartalmak megjelenítésére. A platform tartalomfogyasztásra lett optimalizálva, elsőrangú grafikai teljesítménye és hatékony akkumulátorhasználata lehetővé teszi, hogy a felhasználók még tovább élvezhessék zenéiket és videóikat. Az USB-C típusú csatlakozón keresztüli gyorstöltés révén az akkumulátor fél óra alatt 50 százalékig tölthető.

Prémium megjelenés

A Nokia 7.1 az a készülék, amelyben a dizájn találkozik a mérnöki kiválósággal: kiemelkedő termékminőséget, prémium anyaghasználatot és megmunkálást garantálva, pont úgy, ahogy azt egy Nokia okostelefontól elvárjuk. A telefon megalkotásakor olyan technikák kerültek alkalmazásra, melyeket az ékszeripar és a felsőkategóriás karóráknál használnak, így a Nokia 7.1 esztétikus, kellemes ellentéteket mutat a különböző megmunkálású fémfelületek találkozásainál. Az egyedülálló, színek közötti kölcsönhatás és a különleges fénytörés miatt mély, gazdag, de mégsem hivalkodó eredmény született. A tökéletes élmény megteremtésében részt vesz többek között a kettős-eloxálású alumínium a gyémántvágású, színezett élekkel.

A Nokia 7.1 úgy nyújt nagyobb élményt, hogy ehhez nem kell nagyobb készülék, ez az okostelefon könnyedén elfér a zsebedben és a kezedben egyaránt. A készülék 6000-es sorozatú alumínium tömbből lett kialakítva, ami így tartós és strapabíró.

Mondd el a történeted a legújabb képalkotó technológiánkkal

A Nokia 7.1 kiemelkedően érzékeny Zeiss optikákat kapott, a hátlapon 12MP/5MP kettős kamerarendszer található kettős fázisérzékeléssel a gyors és pontos autófókuszért napfényes és gyengébb fényviszonyok között egyaránt. A HDR fotómóddal tökéletes, éles és gyönyörű képek készíthetők, amelyek ideálisak arra, hogy megosszuk a családdal és a barátokkal. A profi fényképezőgépekhez hasonló, bokeh effekttel támogatott képek mind a hátsó, mind az elülső kamerával elérhetők. A kézremegésből adódó bemozdulásokat ellensúlyozza az EIS (Elektronikus Képstabilizáló) technológia, a videók visszanézésének élményét pedig a Nokia 360°-os audió rendszere emeli még magasabb szintre.

Az új kamerainterfész teljes kontrollt enged a fehéregyensúly, az ISO, az apertúra és a zársebesség terén a Pro Kamera módnak köszönhetően. A Nokia 7.1 továbbfejlesztett mesterséges intelligenciája az előlapi kamerán arcfelismerést biztosít, így a 3 dimenziós avatárok, maszkok és filterek is tökéletesen illeszkednek. Egy mozdulattal élőben közvetíthetők a #bothie videók, amit a YouTube és a Facebook is támogat, ráadásul különböző mókás filterrel is feldobhatók a videók közvetlenül a kamera alkalmazásból. Emellett a Google Lens és a Motion Photos egyaránt elérhető közvetlenül a kameraszoftverből.

Tiszta, biztonságos és naprakész, Android One rendszerrel

A Nokia 7.1 is csatlakozik az egyre gyarapodó Nokia okostelefonok Android One családjához, melyek kiemelkedő szoftveres élményt nyújtanak pont úgy, ahogy azt a Google megálmodta. Az Android One családba tartozó Nokia okostelefonokra nem telepítünk felesleges alkalmazásokat, melyek csak a helyet foglalnák és az akkumulátort merítenék, viszont megtalálhatók rajtuk a legújabb mesterséges intelligenciára épülő Google innovációk.

A Nokia 7.1 három évig megkapja a havi biztonsági javításokat és két évig garantáljuk az operációs rendszer frissítését. A Google Play áruházban lévő alkalmazások pedig rendszeresen ellenőrzésen esnek át, ez a garancia arra, hogy a készülék védett a malware alkalmazásoktól. Mindezek együtt segítenek abban, hogy az új Nokia 7.1 a legbiztonságosabb és legnagyszerűbb készülékek közé legyen sorolható, mivel ez az eszköz mindig megkapja a legfrissebb Google-újításokat, mint a Google Asszisztens és a Google Képek, melyhez ingyenes, korlátlan tárhely is kapcsolódik.

A Nokia 7.1 kész az Android 9 szoftverfrissítésre, amiben olyan mesterséges intelligenciára épülő funkciók kaptak helyet, melyek az eszközt okosabbá, gyorsabbá teszik, illetve alkalmassá arra, hogy a telefon alkalmazkodjon a felhasználó szokásaihoz. Az adaptív akkumulátor funkció korlátozza azoknak az alkalmazásoknak a fogyasztását, melyek ritkábban kerülnek használatba, miközben más funkciók előkészítik azokat, melyeket a felhasználó várhatóan elindít majd. Mindezek áramvonalasabbá, gyorsabbá és még kényelmesebbé teszik az Android-élményt.

Kiegészítők

A kiemelkedő kijelzőmegoldás mellett két új audió kiegészítőt is bemutatott a HMD Global a mai napon: a Nokia True Wireless fülhallgatót és a Nokia Pro Wireless fülhallgatót.

A fülenként mindössze 5 grammos terhelést jelentő Nokia True Wireless fülhallgató kristálytiszta zenei és beszédhangot nyújt akár 3,5 órán keresztül, biztosítva a mozgás korlátlan szabadságát. Az apró töltőtok emellett háromszori újratöltést tesz lehetővé, ezáltal összesen 16 órányi minőségi zenei élmény részese lehet a felhasználó.

A Nokia Pro Wireless fülhallgató tökéletes megoldás a sportok szerelmeseinek, a hozzákapcsolt nyakpánt kényelmes viseletet biztosít, miközben egyetlen töltéssel akár 10 órányi lejátszásra is elengedő energiát tárol. A beépített vibramotornak köszönhetően a felhasználó értesül a beérkező hívásokról, használaton kívül pedig a praktikus, mágneses fülhallgatók könnyedén szétválaszthatók, ezzel elindítható a zene, vagy fogadható a hívás anélkül, hogy elő kéne venni a telefont.

Elérhetőség

A Nokia 7.1 ragyogó éjkék és fényes acélszínben lesz elérhető november elejétől 119 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.