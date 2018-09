A Samsung kicsit sem áll le: Megérkeztek a J6+ és a J4+ okostelefonok

Bámulatos kijelző, elegáns kialakítás

A Galaxy J6+ és J4+ üveghatású fekete hátlapja új fejezetet nyit a Galaxy J telefonok formatervezésének történetében. Az ergonomikus dizájn prémium kinézetet kölcsönöz az eszközöknek, míg a vékony kialakítás kényelmes fogást biztosít.

A keskeny kávának, valamint a prémium Galaxy telefonokra jellemző 6.0 colos HD+ Infinity Display kijelzőnek köszönhetően a legkülönbözőbb tartalmakat is kiváló minőségben, kényelmesen tekinthetjük meg a J6+ és J4+ telefonokon, de akár játékra is használhatjuk az eszközöket. A Split Screen funkcióval pedig a maximum hozható ki a nagy méretű képernyőből, hiszen egyszerre akár két app is futtatható a kijelzőn.

A Galaxy J6+ és J4+ arcfelismerő funkcióval is rendelkezik az egyszerűbb feloldás érdekében, míg a Galaxy J6+ az eszköz oldalán található ujjlenyomatolvasó arról gondoskodik, hogy még nagyobb biztonságban tudjuk a telefonon tárolt adatainkat.

Továbbfejlesztett kamera

A telefonok kameráit a legkülönbözőbb felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztették tovább. A Galaxy J6+ 13, illetve 5 megapixeles duál kamerát kapott, amely segít, hogy a kép azon részei is természetesnek hassanak, amelyek a fókuszon kívül esnek. A kamera Élő fókusz funkciójával a mélységélesség a fotó elkészülése előtt és után egyaránt szabályozható, hogy a tökéletes pillanatok megörökítésének semmi ne szabjon határt.

A Galaxy J6+ és J4+ készülékekben megtalálható, 13 megapixeles, F1.9 rekesznyílású lencse még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is több fényt enged be a tiszta és éles fotók készítéséhez, míg a lebegő gomb az egykezes fényképezést könnyíti meg.

Nagy teljesítmény

A Galaxy J6+ és J4+ telefonokra jellemző prémium külsőt az eszközök kiváló hangzása, hosszú üzemideje, valamint nagy teljesítménye egészíti ki.

Az új okostelefonokat Dolby Atmos technológiával látták el a magával ragadó, térhatású hangélmény érdekében. Legyen szó filmnézésről vagy zenehallgatásról, az új okostelefonokkal a felhasználó úgy érezheti, hogy ő maga is részese a lejátszott tartalmaknak.

A Galaxy J6+ és J4+ okostelefonokat a felhasználók mozgalmas életéhez tervezték. A készülékek a korábbi Galaxy J modellekhez képest 10 százalékkal magasabb, 3.300mAh kapacitású akkumulátorokkal érkeznek, így még hosszabb üzemidőt biztosítanak. A készülékeken elérhető Energiatakarékos mód leegyszerűsíti a kezdőképernyőt és automatikusan bezárja a használaton kívüli alkalmazásokat, hogy az akkumulátor a lehető legtovább üzemkész legyen, akkor is, amikor a leginkább szükség van rá. A négymagos 1.4GHz teljesítményű processzornak köszönhetően a készülékek könnyen megbirkóznak az olyan nagyobb kapacitást igénylő feladatokkal is, mint a nagyfelbontású videók futtatása, anélkül, hogy az lemerítené az akkumulátort.

Az akár 3GB RAM kapacitásra is képes Galaxy J6+ és az akár 2GB RAM teljesítményre képes Galaxy J4+ készülékek hazánkban 32GB-os verzióban érhetők el. Az eszközök belső memóriája microSD™ kártya segítségével akár 512GB-ig bővíthető, így biztosítanak valódi teljesítményt és rugalmasságot a felhasználóknak.

Az új Galaxy J6+ három stílusos színben, fekete, ezüst és piros, a Galaxy J4+ pedig fekete, arany és pink verzióban érkezik. A Galaxy J6+ és Galaxy J4+ készülékek Magyarországon 2018. októberétől érhetőek el 79.990 és 54.990 forintos ajánlott fogyasztói áron.

Samsung Galaxy J6+ termékspecifikációk

Méret 76,9 x 161,4 x 7,9mm (178g) Kijelző 6.0”, HD+, 18.5:9 Kamera Hátlapi: 13 MP AF (F1.9) + 5 MP FF (F2.2) Előlapi: 8MP FF (F1.9) Processzor Qualcomm SnapDragon 425, négymagos 1.4GHz Hálózat LTE Cat.4 Csatlakozás 802.11 b/g/n 2.4 G, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB 2.0 Memória RAM: 3 GB Belső memória: 32 GB (A memória opciók elérhetősége országonként eltérő lehet) Külső memória: microSD™ kártyával akár 512GB-ig bővíthető Akkumulátor 3,300mAh Szenzorok Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Távolságmérő, Fényérzékelő, GPS, GLONASS Biztonság Arcfelismerés, oldalsó ujjlenyomatolvasó



Samsung Galaxy J4+ termékspecifikációk