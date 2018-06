Összegyűjtöttük a manapság kereskedelmi forgalomban kapható legmenőbb okostelefonokat

A megfelelő okostelefon kiválasztása nem is olyan könnyű és gyors móka, mint azt első felindulásból gondolnánk. Mire utánanézünk minden attribútumnak, ami minket érdekel és felmérjük a lehetőségeinket, még akkor sem lehetünk biztosak benne, hogy nem hagytunk-e ki valamit mondjuk azért, mert nem ismerjük valamiért. Mint azt a minket körülvevő hirdetésekből láthatjuk hatalmas piaca és kínálata van a közepes ‘budget’ okostelefonoknak. Ebben a cikkben minket ez most teljesen hidegen hagy, hiszen itt a top felső kategóriás készülékeket szemeltük ki!

Ha tele a pénztárca, akkor iPhone X

Mint tudjátok, nem vagyok egy nagy iPhone/iOS rajongó, de azt azért belátom, ha valami jól sikerül. Az X tényleg magasan túlszárnyalja az eddig készített Apple okostelefonokat. Zseniális kijelző (ugyebár a Samsung támogatásával), brutális fotózási lehetőségek és kamera minőségek, hangos és érthető hangszóró stb. Továbbra is a legjobb minőségben vesz fel hangot a leghalkabb beszédtől a leghangosabb koncertig, ráadásul ennek a készüléknek az akksijára sem lehet már panasz, bár arról még nem szól a fáma, mikor kezd el majd belassulni. Talán az egyetlen negatívum amit tudunk rá mondani, az a jack-csatlakozó hiánya ami miatt állandóan hurcolni kell magunkkal az átalakítót. Ez mondjuk engem rohadtul idegesítene, de vannak akik egyáltalán nem bánják, ők valószínűleg nem használják sokat.

Amennyiben kevésbe van megtömve a zsebünk, vagy szimplán nem szeretnénk ilyen sokat kiadni egy okostelefonra, akkor még érdemes a kistestvérét választani, a 8-as szériából akár a kisebbet, akár a nagyobbat. Ez a két készülék sokkal jobban hasonlít elődeihez, ez egy igazi egyszerű folytatása a szériának.

Ha nem bírod az iOS-t akkor Galaxy S9

Ha most jelenleg nem Samsung Galaxy S8-at használnék, természetesen S9-et vennék. Hatalmas különbségek nincsenek, legalábbis akkora biztosan nem, mint az S7 és az S8 között. Első ránézésre nem is egyszerű megkülönböztetni őket, de ez legyen a legnagyobb probléma, hiszen még mindig ez az egyik legszebb design, amit okostelefonhoz megalkottak. Teljesen vízálló. Ezt már több kísérlet is bebizonyította, a dolog működik, nyugodtan beleejthetjük egy lavor vízbe, tóba, bármiben, nem lesz semmi baja. A hajlított képernyős design valamiért továbbra is elképesztő felsőbbrendűséget hordoz magában, tekintélyt parancsoló egyszerűen, ha meglátják az ember kezében, főleg ha olyan hátteret használunk, ami jól kiemeli az íveket. Személy szerint azért választottam a Samsungot, mert ennek a legjobb a felülete. Teljes mértékben elrugaszkodik a stock-android-tól. Amióta S8-am van nem töltöttem le például egyetlen launcher-t sem, hiszen tökéletes a sajátja, mindösszesen a Samsung Themes-ben szoktam állítgatni az outfiteket, de azt is csak unaloműzésből, hiszen az alap beállítás is zseniális és gyönyörű. Természetesen ezek sem olcsó készülékek, de azért már elérhető, főleg előfizetéshez részletre a szolgáltatótól.

Ha unalmasnak tartod a kínálatot

Akkor a Google Pixel 2 XL a neked való készülék! Egyetlen baj van vele, hogy nem annyira egyszerű beszerezni, hiszen körülbelül 1-2 oldal van, ahonnan megrendelhetjük, úgyhogy ne is álmodjunk a részletfizetés lehetőségéről, hiszen csak kártyafüggetlenül létezik. Egyébként ez a legstabilabb rendszer értelemszerűen, hiszen erre fejlesztik mindig az új, aktuális Android rendszert. Remek kamerával, szuper hangszórókkal rendelkezik, viszont a képernyő azért nem ér a fentebb említett készülékek közelébe és itt sem található jack-csatlakozó.

Ha nem zavar a méret

Akkor érdemes ránézni a Oneplus 6-ra, hiszen hatalmas és gyönyörű kijelzővel rendelkezik, ráadásul árban sem vészes, körülbelül fele annyiba kerül mint az iPhone X. Az Android élmény itt is hasonló, mint a Google Pixel-nél, ráadásul az akkumulátor is elég jól bírja és baromi gyors a reakcióidő. Ami ellene szól, az a mérete és az ergonómiai kialakítása, ami lássuk be, nem sikerült a legjobban. Nagy, csúszós mint egy óriás meztelecsiga, ráadásul nem is igaziból vízálló, úgyhogy olyan bátran nem érdemes vele merülni a nyaralás alatt, mert rossz vége lesz.

Ha nem érdekel az android felület

Akkor válaszd a Huawei P20 Pro-t! Hihetetlen akkumulátoridővel bír és csodálatos külsőt tudhat magáénak. A tripla Lecia kamerás megoldás olyan magas szintű fotózást tesz lehetővé, hogy középkategóriás fényképezőt nem is érdemes vásárolnunk, ha ilyen telefonunk van. A képernyője gyönyörű, tiszta és szerencsére nagy helyet foglal el a telefonból. Sajnálatos módon itt az egyik leggyengébb attribútum az az Android felület, ami körülbelül olyan szintű, mint egy bármelyik 30.000 Ft-os kínai okostelefonnál, majdnem stock. Továbbá nincs jack-csatlakozó, nem lehet vezeték nélkül tölteni és a mesterséges intelligencia is elég gagyi benne. Röviden, ha menő fotókat szeretnél készíteni egy szép telefonnal ami sokáig bírja, akkor ez a tuti.

A teljesség igénye nélkül nekem ezek azok a készülékek, amik kiugranak a tömegből. Persze léteznek mindenféle menő designer telefonok sportautó áron, de most nem is a különlegességek voltak a cél, leginkább az, ha elindulunk a plázába felpaprikázva, hogy szeretnénk vásárolni végre egy normális készüléket ami nem idegesít fel percenként, akkor mik közül lehet választani.