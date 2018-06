Három új okostelefonnal rukkolt elő a Nokia

A HMD Global, a Nokia telefonok otthona folytatta okostelefonos portfóliója gyors megújítását. A mai napon bejelentett Nokia 5.1, Nokia 3.1 és Nokia 2.1 a legfrissebb Google szolgáltatásokhoz kínál hozzáférést, mint például a Google Asszisztens. A trió összhangban van a márkabirtokos terveivel, azaz továbbra is tiszta, biztonságos és naprakész Android élményt nyújtanak a készülékek az Android One és az Android Go rendszereken keresztül. A prémium kialakítású és anyaghasználatú telefonok megfelelnek a design- és teljesítménybeli elvárásoknak, melyeket a Nokia okostelefonokkal szemben támasztanak a fogyasztók.

Juho Sarvikas, a HMD Global termékekért felelős vezetője úgy fogalmazott:

“A készülékeinkre érkezett visszajelzések ösztönzően hatnak a vállalatra. A vásárlóink szeretik az androidos Nokia okostelefonjaikat. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél több tapasztalatot szerezzünk, minél több véleményt hallgassunk meg, így a készülékeink még jobban illeszkedjenek a fogyasztók elvárásaihoz. A Nokia okostelefonok minden egyes részletét úgy terveztük meg, hogy közben a felhasználókra és korábbi visszajelzéseikre gondoltunk. Éppen ennek köszönhető, hogy a most bemutatott új készülékek jelentős fejlődést mutatnak teljesítmény szempontjából, miközben a lehető legjobb designt hoztuk el azokra az árpontokra is, melyek mindenki számára megfizethetők, miközben azt a minőséget nyújtjuk, melyet tőlünk már megszoktak és el is várnak az emberek.” „A három új készülékkel nagyobb kijelzők és jobb teljesítmény érkezik, köszönhetően a frissített processzoroknak, melyek akár több mint 50 százalékos teljesítménytöbbletet nyújtanak. Pontosan azokra a dolgokra figyeltünk, melyek ebben a szegmensben gyakorta kompromisszumra kényszerítik a fogyasztókat. A megújult portfóliónkkal anélkül élvezhetik a fogyasztók a prémium okostelefonok előnyeit, hogy prémium árat kellene érte fizetniük. Minden egyes modell friss megjelenésű, minden részletében precízen megtervezett, és költségkerettől függetlenül mindenki megtalálja majd azt a Nokia okostelefont, ami illik hozzá.”

Nokia 5.1: Az időtlen klasszikus újragondolva

A klasszikus megjelenésű előző generáció folytatásaként az új Nokia 5.1 sugárzó, kompakt és könnyed stílust képvisel. Masszivitását az egyetlen 6000-es alumíniumtömbből kialakított váz adja, melyet 33 lépéses megmunkálás, eloxálás és csiszolás tesz tökéletessé: gyönyörű szatén felület és kellemes fogás jellemzi. Az új Nokia 5.1 kijelzője 0,3 hüvelykkel nagyobb, miközben a készülék 2 milliméterrel vékonyabb, a tervezésekor pedig különös figyelmet fordítottunk az olyan apró részletekre is, mint a lekerekített élek és a kijelző széleinek illeszkedése, így végül egy kompakt, könnyedén zsebre vágható készüléket alkottunk. A Nokia 5.1 elődjénél nagyobb felbontást kínál, az 5,5 hüvelykes FullHD+ kijelző 18:9-es képaránnyal arra született, hogy ezen nézzük kedvenc tartalmainkat – legyen ez webböngészés, sorozatok, vicces mémek megosztása vagy játék – kellemes élmény lesz.

A 2.0 GHz-es MediaTek Helio P18 nyolcmagos processzorral a Nokia 5.1 még egyenletesebb teljesítményt nyújt, az előző generációhoz képest 40 százalékkal gyorsabb, így „erőlködés nélkül” segíti az alkotást, a szerkesztést, vagy éppen a multitask feladatokat. Még több részletet örökíthetünk meg a frissített, 16 MP-es hátlapi kamerával, amely helyzetfelismerővel és autófókusszal szerelt, míg az előlapi kamera széleslátószögű. A Nokia 5.1 ujjlenyomatolvasója átkerült a készülék hátuljára, így könnyedén feloldhatod mutatóujjaddal fogásváltás nélkül. De akár otthon is hagyhatod a pénztárcádat, hiszen biztonságosan fizethetsz NFC-n keresztül a Google Pay segítségével.

Az új Nokia 5.1 a három klasszikus színben érkezik: réz, sötétkék és fekete, kétféle memória/tárhely változatban (2GB/16GB és 3GB/32GB) és várhatóan 54 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető nyár végétől.

Nokia 3.1: Tökéletes harmónia a felhasznált anyagok és a teljesítmény között

A Nokia 3 volt a legsikeresebb és a mai napig legkeresettebb modellje a tavalyi Nokia okostelefon kínálatnak. Az új Nokia 3.1 még egységesebbé gyúrja a felhasznált anyagokat, a lenyűgöző megjelenést és a teljesítményt, amivel még vonzóbbá teszi elődjénél. A gyönyörűen lekerekített kijelző beleolvad az alumíniumszélekbe. A gyémántvágású élek tökéletes harmóniát teremtenek a különböző anyagok között. Mérete tökéletes az egykezes használathoz. A legolcsóbb 18:9 képarányú okostelefonunk 5,2 hüvelykes, 2,5D kerekítésű HD+ kijelzőjével még több tartalmat mutat egyszerre, a tartósságról pedig a Corning® Gorilla® Glass gondoskodik.

A Nokia 3.1 nyolcmagos MediaTek 6750 chipsettel szerelt, kétszeres mennyiségű processzormagot és 50 százalékos teljesítménybővülést produkálva az elődmodellhez képest. Az új modellben 13 MP-es, autófókuszos főkamerát helyeztünk el, az ezzel megörökített pillanatokat pedig öröm lesz újra és újra megtekinteni. Azoknak a szenzoroknak köszönhetően, melyek főleg a prémium kategóriában vannak jelen, a Nokia 3.1 lehetővé teszi az olyan népszerű AR szoftverek használatát is, mint a Pokémon Go, vagy a Google Pay fizetési megoldás használata NFC-vel, illetve a panorámaképek készítése.

Az új Nokia 3.1 három színben érkezik: Kék/Réz, Fekete/Króm és Fehér/Vas kombinációkban; két memória/tárhely opcióval: 2GB/16GB és 3GB/32GB. A hazai boltokban várhatóan 54 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető nyár végétől.

Nokia 2.1: A kétnapos üzemidővel bíró készülék még jobb lett

Kiszolgálva a hosszan tartó szórakoztatási igényű vásárlókat, akik folyamatosan úton vannak, a Nokia 2.1 kétnapos üzemidővel, 5,5 hüvelykes HD kijelzővel és sztereó hangszórópárral érkezik az előlapon. A Nokia 2.1 hatalmas, 4000mAh akkumulátora még gyorsabban feltölthető, miközben lényegesen fürgébb lett működés közben is. A HD kijelzője majdnem 20 százalékkal nagyobb elődjénél, a HD videók pedig még szórakoztatóbbak a 3D tervezésű rozsdamentes rácsok mögé rejtett sztereó hangszóróknak köszönhetően.

Minőséget és stílust ígér tehát a Nokia 2.1, mely le sem tagadhatná, hogy északi dizájnerek alkották, a fémes részletek pedig garantálják, hogy kitűnjön a tömegből. Kecses, lekerekített és ergonómiailag tökéletesen tervezett, anyagában színezett polikarbonát hátlapja pedig biztonságos fogást garantál, miközben ellenáll a karcolásoknak. A Qualcomm™ Snapdragon® 425 chipsettel, mely egy 64 bites mobilplatform a készülék 50 százalékkal gyorsabb és sokkal gördülékenyebb felhasználói élményt biztosít elődjénél. A felhasználói visszajelzések alapján továbbfejlesztett Nokia 2.1 az alkalmazások közötti váltásban is sokat fejlődött. A készülék 5 MP-es előlapi és 8 MP-es, autófókuszos kameráival megörökíthető minden fontos pillanat.

Az új Nokia 2.1 három fémes színvariációban lesz elérhető: Kék/Réz, Kék/Ezüst és Szürke/Ezüst. A hazai boltokban várhatóan 39 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető nyár végétől.

Tiszta, biztonságos és naprakész Android a teljes kínálatban

A Nokia 8 Sirocco, a Nokia 7 plus és a Nokia 6.1 mellé a Nokia 5.1 és Nokia 3.1 is csatlakozik az Android One családba, elhozva a felhasználóknak a Google mérnökei által megálmodott élményt, mely okos, biztonságos és egyszerűen lenyűgöző. A Nokia okostelefonok Android One rendszerrel több tárhelyet és hosszabb akkuélettartamot garantálnak mindenféle módosítás nélkül, és természetesen megtalálhatók bennük a legfrissebb AI-vezérelt Google fejlesztések, amivel a többi készülék előtt járnak. A Nokia 5.1 és a Nokia 3.1 egyaránt háromévnyi havi biztonsági frissítést és kétévnyi operációs rendszerfrissítést kap, erre garancia az Android One program. Mindennek legfontosabb előnye, hogy a piac legbiztonságosabb készülékei közé tartoznak, mindig naprakészek és rendelkeznek a legfrissebb Google szolgáltatásokkal, mint a Google Asszisztens, vagy a Google Képek (ingyenes, korlátlan felhőtárhellyel).

Eközben a Nokia 2.1 Android Oreo™ Go verzióval debütál, azzal a rendszerrel, amelyet kifejezetten olyan okostelefonokhoz fejlesztettek, melyek 1GB vagy ennél kevesebb operatív memóriával kerülnek piacra. Ezáltal gördülékeny Android élményben lesz része a felhasználóknak, több tárhellyel gazdálkodhatnak és kevesebb adatforgalmat generálnak. Mindhárom készülék kész az Android P érkezésére.

Anne Laurenson, a Google Android Partnerships igazgatója szerint: