Másfél évet bírnak az új iPhone akkumulátorai, sajnos ez az igazság

Egy ilyen méregdrága készüléknél azt hinné az ember, hogy biztonságban lesz pár évig és élvezheti a csúcstelefonokkal járó előnyöket, mondjuk úgy 2-3 évig. Nem, ez sajnos nem így van, hiszen ez nem éri meg az óriáscégnek, így jól meg is tervezték az akkumulátort, hogy csak másfél évig legyen üzemképes.

Az Apple nem titkolózik többé, ugyanis nemrég nagyon befürödtek a lassítós dolgaikkal, 500 töltési ciklust bír ki az akkumulátor. De mit is takar pontosan ez a töltési ciklus? Egy jóravaló telefonnál a töltési ciklusok kb. akkor merülnek ki/járnak le, amikor a telefon is feladja a küzdelmet és már használhatatlanná válik. A ZDNet tesztelő nem lacafacáztak, az egyik kolléga el kezdte jegyzetelni, mikor mennyit tölti az új iPhone 8 Plus készülékét. Az első 4 hónapot tudta ugyebár vizsgálni, aminek végén 91 teljes töltési ciklusnál járt a készüléke, ami arra enged következtetni, hogy kb. másfél év múlva fogja elérni a 500-at, azaz akkor befellegzett az almás telefonjának, ami mondjuk elég durva, ha az ember 2 éves részletre vásárolja.

Ez amúgy a régebbi készülékeknél 3 év volt, úgyhogy ilyen pofátlanul a felére csökkenteni elég durva, ismét arról szól a fáma, hogy évente tessék megvenni az új készüléket, ilyen egyszerű az egész.