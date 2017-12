Kiszivárgott: Videón a Samsung Galaxy S9

Mint már többszörösen is említett Galaxy S8 tulajdonos, kifejezetten kiemelt figyelemmel várom az S9 megjelenését, úgyhogy nagyon meg tudok örülni annak, amikor valami újdonság szivárog ki a várva várt készülékről.

Az @OnLeaks közölte le ezt a renderelt videót, mely valószínűleg a legújabb modell végleges változatát mutatja be. Láthatjuk, hogy olyan drasztikus változás nem keletkezett az S8 óta, inkább egy kifinomultabb variációra lehet majd számítani, mintsem akkora ugrásszerű fejlődésre, mint amilyen az S8 volt az S7-hez képest. – írja a napidroid.hu

Egyébként a design leginkább olyan, mint amikor az S8-ra felrakunk egy fekete skin jellegű, műanyag/szilikon ötvözetből készült hátsó tokot. Egyébként én is ilyet használok, és megtévesztő a hasonlóság. Ami jó hír ezzel kapcsolatban, hogy talán kevésbé lesz cukorból a telefon, hiszen az S8 egyetlen gyenge pontjaként azt lehet felhozni, hogy elég sérülékeny, bár a mindennapi használatból adódó karcok egyáltalán nem jelennek meg sem az üvegen, sem a hátulján. Sajnos még megfelelő fóliát nem sikerült rá találnom, hiszen mindegyiket ledobta a hajlított kijelző, de ez mint kiderült, nem is jelent akkora problémát, hiszen egyáltalán nem karcolódik a képernyő. Persze ha az ember leejti a másodikról a betonra, akkor valószínűleg lesz baja, itt most csak a rendeltetés szerű használatra gondolok.

Az ujjlenyomat olvasó mint látható, még mindig a hátlapon marad, ez elég szomorú tény, nem lett volna rossz megoldani a következő modellig, hogy valahogy az előlapi gomb helyén lévő területen legyen, a kényelmetlen pozíció miatt még mindig nem jött meg a kedvem a használatához, bár valószínűleg sokkal biztonságosabb lenne, de túl sok macerával jár még a dolog.