Már előrendelhető a Huawei Mate 10 Pro!

A Huawei itthon is bemutatta legújabb zászlóshajó készülékét, a Mate 10 Pro-t, amely október 27-től, a közép-, kelet-, és észak-európai régióban elsőként Magyarországon rendelhető elő. A mesterséges intelligencia által hajtott okostelefon 254 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron november közepétől két színben lesz kapható a hazai boltokban.

A Huawei Mate 10 Pro okostelefont mindössze tizenegy nappal ezelőtt mutatta be Münchenben a vállalat a Mate sorozat többi tagjával együtt (Mate 10, Mate 10 Lite). A készülék a Huawei első mesterséges intelligencia (MI) platformú okostelefonja, amelybe az új Kirin 970 processzor és neurális számítási egység is került. Az intelligens készülékben, amely minden korábbinál nagyobb (25-szörös) teljesítményre képes, az MI támogatja többek között a hely- és tárgyfelismerést, a digitális zoom-ot, a mozgásérzékelést és a portrékészítést is – ezzel segítve a felhasználókat a minél jobb minőségű, részletgazdagabb képek és kiváló portrék elkészítésében.

A Mate 10 Pro dupla kameráját, amely egy 12 megapixeles RGB és egy 20 megapixeles monokróm szenzorból áll, ismételten a legendás fényképezőgép gyártó Leicával együttműködve tervezte a Huawei. A készüléket optikai képstabilizátorral és a világ legnagyobb dual f/1.6 rekeszével szerelte fel a gyártó. Az okostelefon 6 inches 18:9 képarányú AMOLED kijelzőt és magas kijelző-test arányt kapott, amely szinte a teljes előlapot lefedi. Ahhoz, hogy a készüléket egy teljes napon keresztül használhassuk, mindössze 30 perc töltésre van szükség, köszönhetően a Mate 10 Pro erős, 4000 mAh akkumulátorának és a biztonságos SuperCharge gyorstöltési technológiának, amelyet a TÜV Rheinland hitelesített.

A Mate 10 Pro 6GB RAM belső tárhellyel, titániumszürke és mokka színekben lesz elérhető Magyarországon. A készülék előrendelése október 27-én kezdődik a Telekomnál, a Telenornál és a Vodafonnál, valamint a Huawei kiskereskedelmi partnereinél, míg a boltokban november 15-étől lesz kapható 254 990 Forintos javasolt bruttó fogyasztói áron.