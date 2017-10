Megérkezett a Huawei Mate 10 és a Mate 10 pro!

A Huawei Fogyasztói Üzletága bemutatta a Mate 10 és Mate 10 Pro készülékeit, amelyek a vállalat első Kirin 970 processzorral szerelt, mesterséges intelligencia platformú okostelefonjai. Az új készülékekben a minél jobb képminőség érdekében többek közt a hely- és tárgyfelismerést, a digitális zoom-ot és a portrékészítést is a mesterséges intelligencia támogatja. A Mate sorozat legújabb tagjait 12 és 20 megapixeles lencséjű, új Leica duál kamerával szerelte fel a gyártó, a Mate 10 5.9 inches FullView kijelzővel, míg a Mate 10 Pro 6 inches OLED kijelzővel érkezik. A készülékeket minden eddiginél erősebb akkumulátorral és biztonságosabb – a TÜV által tanúsított – SuperCharge töltési technológiával kínálja a vállalat. A két, új zászlóshajó mellett a vállalat első alkalommal mutatta be a Mate sorozat legifjabb tagját, a Huawei Mate 10 Lite-ot.

Mesterséges intelligencia a zsebünkben

A Huawei Mate 10 és Mate 10 Pro a vállalat első készülékei, amelyekbe a szeptemberben bemutatott, új Kirin 970-es processzor és neurális számítási egység (NPU – Neural Processing Unit) is került. Az első, külön mobileszközökhöz fejlesztett NPU lehetővé teszi a készülékek számára a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) lehetőségeinek teljes kihasználását azzal, hogy messze túlszárnyalja akármely hagyományos CPU vagy GPU számítási teljesítményét, és jelentősen javítja az eszköz válaszidejét. A Kirin 970 által hajtott készülékek 25 százalékkal jobb teljesítményt és 50 százalékkal jobb energiahatékonyságot biztosítanak az AI feladataihoz.

A Huawei Mate Sorozat tagjai emellett a világ leggyorsabb okostelefonjai is, szupergyors LTE kapcsolatukkal és letöltési idejükkel. Az eszköz dual 4GB SIM kártyája támogatja a VolTE hívásokat és a böngészést a hívással egy időben. A 4,5 G-nek köszönhetően mindössze néhány másodperc alatt tölthetünk be és játszhatunk le vele videókat 4K minőségben.

Az új Leica duál kamera felismeri a tárgyakat és a környezetet

A gyártó a korábbi évekhez hasonlóan ismét a Leicával közösen készítette el a Mate 10 és Mate 10 Pro dupla kameralencséit. A kamerát, amely egy 12 megapixeles RGB és egy 20 megapixeles monokróm szenzorból áll, optikai képstabilizátorral és a világ legnagyobb dual f/1.6 rekeszével szerelte fel a gyártó. Mindkét készülékbe Leica SUMMILUX-H lencsék kerültek.

Az új készülékek a mesterséges intelligencia támogatásával segítenek a felhasználóknak kiváló minőségű fotókat készíteni. Az AI vezérelt hely- és tárgyfelismerésnek (Real-Time Scene and Object Recognition) köszönhetően a telefonok automatikusan választják ki a szükséges beállításokat a tárgyaknak és a környezetnek megfelelően, például képesek felismerni az olyan környezeti elemeket, mint az étel, a hó vagy az éjszaka. A mozgásérzékelővel is ellátott digitális zoom-ot, és a nagy mélységélességű képek (Bokeh-hatás) készítését – a fotózott tárgy és a háttér közti átmenet minél természetesebb kidolgozottsága érdekében – szintén mesterséges intelligencia támogatja, így élesebb, részletgazdagabb képek és jobb portrék készíthetők.

Fél óra töltéssel egész nap használhatjuk

A Mate sorozat új tagjai 4000 mAh akkumulátorokkal érkeznek, használatuk a nagy teljesítmény ellenére is biztonságos lesz. A SuperCharge gyorstöltési technológia, amelyet a TÜV tanúsított, megóvja a készüléket a túlmelegedéstől és a lehetséges súlyosabb károsodásoktól. A készülékek mesterséges intelligencia által vezérelt akkumulátor-kezelő rendszere pedig megérti a felhasználó igényeit és intelligensen csoportosítja a forrásokat az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében. A gyorstöltéssel egy teljes napi üzemidőhöz mindössze 30 perc töltési időre van szükség, ezzel az akkumulátor 58 százalékra töltődik fel.

Alig látható káva és lekerekített sarkok

A készülékek külsejének ikonikus jellegzetessége a 3D Glass Body és a szimmetrikusan lekerekített sarkok a telefon minden oldalán. A Huawei Mate 10 új FullView Kijelzővel rendelkezik, melynek főbb ismertetői a 5.9 inches képernyő, és az alig látható káva. A 6-inches Mate 10 Pro 18:9 képarányú OLED kijelzővel, és magas kijelző-test aránnyal érkezik. Mindkét készülék HDR10 technológiával felszerelt, ami biztosítja az élénk színeket és a nagy dinamikatartományú anyagok kezelését. A technológiát okos televíziók és egyes konzoljátékok esetében alkalmaztak először. Az ujjlenyomat-olvasó a Huawei Mate 10 esetében elől található, míg a Mate 10 Pro-nál a gyártó a készülék hátoldalán helyezte el. A Mate 10 Pro emellett IP67 vízlepergető- és porálló is.

Okos kijelző funkciót is kapott az új EMUI

A Huawei Mate 10 és Mate 10 Pro az új Android 8-cal EMUI 8.0-val kerül piacra. A felhasználói felület új Smart Screen funkciója, lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű futtatását akár megosztott képernyő-használattal, illetve a telefon kijelzőjének tükrözésével vagy annak kiterjesztésével. A képernyő megosztásakor a felhasználó személyes értesítései, a hívások és üzenetek továbbra is biztonságban maradnak.

Négy kamerával érkezik a Mate 10 kistestvére

A gyártó a két csúcskategóriás készülék mellett első alkalommal mutatott be Lite verziót a Mate sorozat tagjaként. A Mate 10 Lite elő- és hátlapján is egyaránt duál kamera található, így a mélységélesség (Bokeh-hatás) már a szelfi készítésnél is biztosított. A 13, illetve 2 megapixeles lencsével szerelt előlapi duál kamera különlegessége továbbá a tónusjavító vaku, amely automatikusan állítja be a fényerőt a külső fényviszonyoknak megfelelően, ezzel akár 80 százalékkal javítja a színek minőségét – a szelfik így olyanok lesznek, mitha napfényben készültek volna. A készülék hátlapjára 16, illetve 2 megapixeles lencsék kerültek.

A Mate 10 Lite 5,9 hüvelykes 18:9-es képarányú FullHD kijelzőt, és vékonyabb felső és alsó keretet kapott a nagy kijelző-készüléktest arány érdekében. Így a képek teljes egészében láthatóak, a felhasználónak szinte moziszerű élményben lehet része a FullView kijelzőnek köszönhetően. A különleges hangzást a Huawei új, ultra-nagy terjedelmű 3D-s audió rendszere, a Histen biztosítja. A készülék gyorsaságáért a 8 magos Kirin 659 processzor felel, az erejéért pedig a nagykapacitású, 3340 mAh akkumulátor, amely egyetlen feltöltéssel akár 2 napi használatot tesz lehetővé.

Ár és elérhetőség

A Mate 10 Lite európai ára 349, a Mate 10-é 699, míg a Mate 10 Pro-é 799 euró lesz. A kelet-és közép európai régióban a Mate 10 Pro lesz elérhető és várhatóan még karácsony előtt a boltokba kerül a Mate 10 Lite-tal együtt. A hazai elérhetőségekről és árról hamarosan, a Mate sorozat magyarországi premierjén fog többet elárulni a Huawei.