A RED végre megmutatja, milyen lesz az első holografikus kijelző

Emlékszünk még ugye a RED gyönyörű telefonjára, amit még nem láttunk ugyan működés közben, de már azért eléggé a finish-ben van a készülék.

Amikor először meghallottam, hog holografikus kijelző, egyből legyintettem, hogy “na persze megint vmi Sci-Fi hablaty”, ami aztán úgysem válik valóra, hiszen olyan régóta várjuk a nagy áttörést. Ma már azért léteznek mindenféle holografikus vetítők, illetve lehetőségek, de ott még semmi nem tart sajnos, mint amit a Star Wars-ban megálmodtak.

Most eggyel közelebb lépett ehhez az elképzeléshez a RED, mikor is partneri kapcsolatba lépett egy Leia nevezetű startup céggel, akik vezetőknek számítanak holografikus megoldásokban. – írja a The Verge

Hogy mire lesz ez jó? Képzeljük csak el, hogy például ha bekapcsoljuk a Google Maps-et, nem egy sima térképet kapunk, hanem, mint egy virtuális makettet nézhetünk majd, ami kiemelkedik a készülék síkjából. A bemutató kisfilmből még nem sok minden derül ki, úgyhogy egyelőre várnunk kell a hivatalos tesztvideóra, de az az egy biztos, hogy közel már a cél!