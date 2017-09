Nézzük, milyen lett az új LG V30

Elég szkeptikus vagyok, mióta Galaxy S8 tulajdonos lettem, ha annál gyengébb külsejű, vagy teljesítményű új mobillal vagánykodik egy óriáscég, az alapból nem érdekel. Szerencsére, az LG új okostelefonja nem ebbe a kategóriába tartozik!

Külsőre eléggé hasonlít az S8-ra, legalábbis a kijelző jellegét attól eltekintve, hogy itt nincs edge képernyő. Egy kicsit ugyan nagyobb a Samsungnál, viszont ők is átvették az AOD-t, azaz az Always On Display-t, ami meglehetősen hasznos funkciónak bizonyult. – írja a Napidroid.hu

4 GB RAM-al, illetve 64 GB belső tárhellyel kapható az alapkészülék, de természetesen ezt lehet bővíteni SD-kártyával, ahogy minden más telefont is. Az okostelefonok eddig legjobb kamerájával szerelték fel, ami 16 mp-es dual kamerát takar, a másodlagos kamera 13 mp, viszont elég széles látószögű a megszokotthoz képest 120°-os szögben is képes képet készíteni.

Mindemellett vízálló és strapabíró is lett a készülék, viszont az ujjlenyomat olvasó még mindig a hátlapon található.

A megjelenés időpontja szeptember 21 lesz, úgyhogy pontos árat még nem lehet tudni, valószínűleg október környékén már nálunk is kapható lesz a készülék, érdemes lesz kipróbálni!