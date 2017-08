A Főnix feltámadt hamvaiból: hivatalosan is bemutatták a Galaxy Note 8-at

Valószínűleg senki sem felejti el soha, a Galaxy Note 7-tel kapcsolatos botrányt, ami az egész világot bejárta. Attól függetlenül, hogy más telefonok is égtek már le, vagy robbantak fel, a Samsungnak sikerült kivívnia azt a szerepet, hogy övék legyen a ‘robbanós telefon’.

Mit lehet ilyenkor tenni?

Hát készíteni kell egy annyira menő készüléket, amitől mindenkinek leesik majd az álla, persze nem ugyanazon a néven. Ez az S8-cal és az S8+-szal egyelőre úgy néz ki sikerült is, hiszen a felmérések szerint még mindig ez a legjobb okostelefon, amit jelenleg megvásárolhatunk. Ezt csak tetézi a ma megjelent Galaxy Note 8, hiszen még nagyobb, erősebb, jobb kamerával ellátott brutális készüléket láthatunk. Természetesen első ránézésre megtévesztésig hasonlít az S8 családra, de nem hagyták le a Note-ra jellemző indusztriális dizájnt sem, illetve a cerka sem maradhatott el a konstrukcióból.

Ez is hatalmas lett!

A méreteit tekintve 162,5×74,8×8,6 mm-es dimenziókkal rendelkező készülék 6,3 colos képernyőt kapott, illetve majdnem 20dkg-ot nyom. Ez nagyon nagy, teljesen esélytelen q kézzel bármit is csinálni vele, de mivel a Note-nak soha sem ez volt a célja, ezért nem is várjuk el tőle. Nekem személy szerint Note 3-am volt és imádtam, mindaddig meg voltam vele elégedve, amíg nem váltottam S8-ra. Érezhető volt a különbség nyilvánvalóan, de valahogy már belefáradtam a kétkezi munkába, bár az S8-at sem könnyű 1 kézzel kezelni, de legalább van rá esély!

Több szem többet lát.

Számomra még mindig misztikus ez a dual-camera ügy, mindaddig nem érdekel túlzottan, amíg nem lehet 3D-s felvételeket készíteni a lakásban rohangáló háziállatról, de mindenképp említést kell tennünk róla, hiszen most megtört a jég, és dupla hátoldali kamerával jelent meg a Note 8. Van egy ilyen furcsa mélység/élesség funkciója, ami miatt olyan menőnek tartják, de az S8 szelektív fókusza eléggé hasonlít ehhez, pedig csak 1 kamera van benne. Na mindegy, inkább legyen több, mint egy sem. Egyébként a szenzorok és az ujjlenyomat olvasó ugyanúgy hátul van, még mindig nem sikerült a kijelzőbe építeni… Majd legközelebb!

Akkor ez most tuti nem fog felrobbanni?

Nem, valószínűleg, ha nem rakjuk be a mikróba, vagy nem robbantjuk föl szándékosan, hiszen ez is olyan 8 fázisú teszt alatt bizonyított, mint az S8 akkumulátora, ráadásul nincs is olyan nagy akksi benne, mint az S8-ban, de ez azt is jelenti majd, hogy nem lehet ‘végtelen’ üzemidővel számolni.

Mikor lesz kapható, illetve mennyibe fog kerülni?

Nem lesz olcsó, készüljünk fel. Listaára 999 dollár, ami több mint 300.000 HUF. Ez persze nem fog mindig így maradni, de ha belegondolunk, hogy most valószínűleg ez a legjobb Phablet ami létezett valaha, akkor azért meg lehet érteni ezt az árat. Szeptember közepétől lehet majd kapni az üzletekben, kis hazánkat is beleértve.