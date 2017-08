Az új Nokia telefonok 360°-os audiót fognak rögzíteni

Több Nokia okostelefont is próbáltam már, jelenleg a Nokia 5-öt teszteltem, de mivel ez egy középkategóriás telefon, ezért annyira nem keltette fel az érdeklődésemet, mint a nemsokára kapható Nokia 8.

Nagyon durván rámentek a médiára, főleg hogy jó legyen a képalkotás, illetve a hangfelvétel. Bár mint tudjuk, még mindig az iPhone veszi fel a legjobb hangot (koncerten 120 db-nél is rendesen élvezhető másnap visszanézve), azért már a Galaxy S8-nál sem rossz ez a funkció, de még mindig lehetne jobb. A Nokia 8 most kitalálta, hogy ők 360°-os szögben fogják felvenni a hangot, egy un. OZO Audio rendszerrel, így teljes térhatást tudunk rögzíteni.

Emellett a már oly sokszor emlegetett Zeiss optika sem rossz, de azért szívesen összehasonlítanám a Galaxy S8 kamerájával, amivel még szörnyű, sötét, félhomályos szobában is elég jó szemcse nélküli képet lehet készíteni.

Továbbá a Nokia azzal is vagánykodik, hogy egyszerre lehet selfiet készíteni, illetve a hátsó kamerát is használni. Ez már a Galaxy Note 3-mas telefonomon is lehetséges volt 3 évvel ezelőtt, úgyhogy ezt nem teljesen értem, illetve azt sem, hogy mi értelme van egyszerre a kettőnek, mindegy is, lehetséges… egyébként a Botondok nagy örömére #Bothie-nak hívják.

A dizájn még mindig kérdéses nálam, miért nem lehet kicsit haladni a korral, és nagyobb kijelzőaránnyal dolgozni? Kicsit még mindig úgy néz ki, mint a 3-4-5 évvel ezelőtti készülékek, bár lehet sokan az oldschool-ra esküsznek.

Egyébként a HMD global vezetője is összefoglalta pár mondatban, hogy miért is lesz annyira jó a Nokia 8:

,,Tudjuk, hogy a rajongók sokkal több élő tartalmat állítanak elő és osztanak meg mint korábban, hiszen a közösségi média felületein másodpercenként képek és videók ezreit teszik közzé. Ezekkel a tartalmakkal a felhasználók valóban kifejezhetik önmagukat, és mindezeket újszerűen, korlátok nélkül oszthatják meg másokkal. Ezért törekedtünk arra, hogy egy olyan csúcskészülékkel álljunk elő, melyben tökéletes egyensúlyban van a prémium kialakítás, a kiemelkedő felhasználói élmény és a masszív teljesítmény.”

Legfontosabb paraméterek: