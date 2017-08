Lesz itt azért olyan funkció az új iPhone-ban, amit megirigyelhet az Android

Az Apple állítólag végre elkezdett fejleszteni egy olyan funkciót, amivel le tudjuk némítani a bejövő hívásokat/értesítéseket mindössze egyetlen pillantással!

Egyre közelebb érkezünk az ősbemutatóhoz, úgyhogy ezzel együtt egyre több információ szivárog ki az új készülékről, olvashatjuk a HVG oldalán. Bár mint azt tapasztalhattuk az Apple-nél nem volt eddig divat ez a fajta reklámkampány, de hát nekik is haladni kell a korral, ma ugyanis a leak-ekkel, a kamu hackekkel és véletlenül kiadott adatokkal lehet nagy közönséget szerezni. Szerintem az az izgalmas amúgy, ha egy cég ezt nem direktben tolja, hanem inkább olyan fórumokon, ahol erre specializálódott emberek megtalálnak bizonyos adatmorzsákat és ezt szívesen megosztják a nagyvilággal, tehát nem bénán a saját honlapjukon véletlenül osztják meg…

A lényeg most nem is a reklám, hanem a funkció. Végre egy pillantással elnémíthatjuk az értesítéseket, ugyanis minek csörömpöl a kezünkben lévő készülék, ha éppen azt bámuljuk? Hát persze, hogy semmi értelme. Erre lenne jó ez az új fejlesztés, ahol ha éppen nézzük a telefont, akkor ezek a funkciók elnémulnak. Persze ha valaki oldschool módban szeretné továbbra is használni, az kikapcsolhatja bátran.