Hands-On videón az új iPhone!

Igen, mostanában nagyon sokat beszélünk az új okostelefonokról, ahogy közeledik a szeptember, hiszen sikerült mindenkinek úgy időzíteni, hogy körülbelül egy időben jöjjenek ki az új zászlóshajók.

Volt iPhone-om nekem is még a 4-es szériából, de valószínűleg többé már nem lesz lesz. Nem feltétlenül elvi kérdés ez, de én speciel Androidon szocializálódtam és amikor fél évig használtam az iPhone-t akkor kicsit úgy éreztem, mintha be lennék zárva egy ketrecbe, nem mintha az S8-ra raktam volna már új launcher-t vagy icon pack-ot, de attól még ilyen emlékeim vannak.

Ettől függetlenül azért engem nagyon érdekel és foglalkoztat az új almás készülék érkezése. Szerencsére a HypeBeast-en ma végre kikerült egy elég meggyőző videó, ahol Danny Winget tech blogger kezéből csodálhatjuk meg az állítólag eredeti készülékeket 3 féle színben. Természetesen bekapcsolva még nem látni őket a videóban, de azért elég jól néznek ki így is.

Most már tényleg nem kell sokat várni és jön a Galaxy Note 8 is, az új iPhone is, Essential telefon is és az LG V30-ról se feledkezzünk meg! Izgalmas lesz az elkövetkezendő pár hét, az már biztos!