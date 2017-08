Jövő héten végre megjelenhet a várva várt Essential Phone!

Korábban is említettem már, hogy késlekedik az Essential PH-1, ez továbbra sincs másképp, tegnap azt mondták, hogy egy héten belül most már tényleg ki fog jönni a készülék.

Ahhoz képest ugye, hogy júniusban azt ígérték, hogy aki előrendelte a készüléket annak szállítják is, még mindig csak várunk. Niccolo De Masi, az Essential elnöke megerősítette, hogy a 699$-os (kb 210.000 HUF) készülék a full edge-edge kijelzővel kapható lesz a Best Buy-ban és Amazonon is, egyelőre csak az Amerikai vásárlók számára.