Szeptemberben két csúcsmobil is érkezik!

Köztudott már egy ideje, hogy augusztus 23-án mutatják be New York-ban az ‘Unplugged’ elnevezésű eseményen a Samsung legújabb zászlóshajóját, viszont ez a dátum nem egyezik meg azzal, amikortól is a készüléket elkezdik árusítani.

Minket ugyanis leginkább ez izgat! Persze tök jó amikor bemutatják, meg lesz róla biztos több youtube videó is, de a lényeg mégis csak az, hogy mikor szabadulhatunk be a legközelebbi márkakereskedésbe és nyomkodhatjuk meg a legújabb készülékeket.

A bemutató után 2-3 héttel szokott megkezdődni a hivatalos árusítás, az egyik dél-koreai szolgáltató képviselőjének nyilatkozata szerint már szeptember 15-től lehet vásárolni a készüléket, olvashatjuk a hvg.hu-n. Izgalmas ez a Galaxy Note témakör, hiszen a legutóbbi kudarcba fulladt eset óta a Fan Edition-ből mindösszesen 400.000 darab készült. Vajon túl tudja szárnyalni a rekordot döntögető S8 eladásokat?

Ha mindez nem lenne elég az LG is augusztus végén, pontosabban 31-én mutatja be az új nagyágyúját, a V30-at. Ezután is max. 2-3 hét és már lehet is rendelni az új készüléket! Mindkettőt ki kell majd próbálni, hiszen elképesztően jónak ígérkeznek!