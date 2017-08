A Sharp adhatja ki az eddigi legvékonyabb kávájú mobilt

A legtöbben úgy tudják, hogy a Xiaomi kezdte ezt a legkisebb káva őrületet, de nem, mivel a Sharp kezdte.

Most újabb, nagyobb dobással készül a gyártó és azt is elárulta, hogy mire számíthatunk. A képernyő arány 84.95%-os lesz, ami az S8-hoz képest 1%-al nagyobb, viszont láthatóan jóval csúnyábbra sikerült a kivitelezés, mint a Samsung esetében. Sajnos ez a dizájn lássuk be, nem túl nyerő, szerintem ez a stock androidos fekete csík alul egyenesen felháborító. Ezt a Samsung jóval elegánsabban oldotta meg az új telefonjaik esetében.

Specifikációk, amiket eddig tudni lehet:

Processzor: Snapdragon 630

4 GB RAM

12 megapixeles hátlapi duál kamera

8 megapixeles előlapi kamera

A készüléket egyébként ma este mutatják be Pekingben és 14-én már lehet is rendelni!