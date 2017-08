Ilyen lesz a Galaxy S8 leejthető verziója

Természetesen nagy rajongója vagyok a Samsung Galaxy S8-nak, amit le is teszteltem már idén, illetve be is szereztem egyet a teszt után, annyira megtetszett. Korábban arról is volt szó, hogy jön a mini változat, de az aktív verzióról még nem esett szó.

Hivatalosan még nem erősítette meg a Samsung az S8 Active-ot, de az Android Police-on megjelent képek alapján elég nagy a valószínűsége, hogy így fog kinézni. Kicsit vaskosabb (nagyobb akksi), nincs edge képernyő, illetve az egész egy masszív strapabíró tokban van.

Na most ez mind nagyon szép és jó, de igazából a nagyobb akkumulátoron kívül, az eBay-ről rendelt 1 dolláros tokkal + a fóliával ami rajta van és szintén ennyibe fájt, pontosan ugyanazt tudja. Egyből felmerült a kérdés bennem, hogy igazából minek? Van aki inkább vesz egy “active” verziót, mint egy sima szép edge képernyős kecses telefont, amire bármikor vehet egy ütésálló gumitokot? A kisebb mini változat oké, hiszen nem mindenkinek van akkora keze, hogy elérje a képernyő felső sarkát de hogy aktív?

Persze elég nagy lesz most az iskolakezdés idején a verseny, az LG is új telefonnal fog kijönni, illetve lélegzetvisszafojtva várjuk az új iPhone-t is. Muszáj fenntartani az érdeklődést és mindig valami újjal előállni.