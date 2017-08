Újabb kiszivárgott infók a jubileumi iPhone-ról

Ismerjük már az Apple hatalmas titoktartási elveit, hiszen tényleg nagyon kevés dolgot lehet megtudni előre, az új készülékekkel kapcsolatban. Most azonban kiszivárgott két fontos információ az iPhone 8-as számú készülékével kapcsolatban.

Steve T-S talált egy firmware kódot, amiből kiderült egykét apróság, pl. hogy biztos lesz ujjlenyomat-olvasó, és arcfelismerő infrával fog működni, Illetve Guilherme Rambo lelt rá egy hivatalos keret koncepcióra, ami szinte megegyezik a feljebb található concept fotóval, tehát tuti, hogy nem lesz fizikai gomb, olvashatjuk a hvg.hu-n.

Mindenesetre azért elég izgalmas még mindig ez az “vajon milyen lesz az új iPhone” téma, akármennyire is tűnik lerágott csontnak ez a várakoztatás. Egyébként meg simán lehet, hogy ők szivárogtatnak ki 1-2 infót, ha már a többi cég is csinálja, viszont az biztos, hogy az ilyen fajta leak baromi jó ötlet, még ha direktbe nem is nyomják ki, akkor is esetleg hagynak egy rést, amin tudják, hogy az ügyes leakerek be tudnak jutni és örömmel terjesztik a híreket.

Mindenképpen zseniális reklám, ha direkt, ha véletlen műve az egész.