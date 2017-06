Napokon belül Magyarországon is elérhető lesz a Honor 9

A „Kövesd a fényt, urald az éjt!” szlogennel érkező Honor 9 okostelefon a dizájnt és a specifikációkat tekintve is egy igazi mestermű. Az 5,15” FHD képernyővel rendelkező készülék továbbfejlesztett 20 + 12 MP-es duál kamerája, negyedik generációs ujjlenyomat-olvasója és kiemelkedő technikai paraméterei mellett külsejével is azonnal felhívja magára a figyelmet.

„2017 az okostelefon dizájn reneszánszának az éve, a Honor 9 pedig olyan trendteremtő készülék, amely a formatervezés, a hagyományos kézi és a mérnöki mestermunka tökéletes együttműködésének eredménye. Az új készülék kortárs dizájnjával, a váz lenyűgöző fényjátékával és futurisztikus színével az ezredforduló generációjának tagjai kifejezhetik lázadóbb oldalukat

– mondta el George Zhao, a Honor elnöke a berlini sajtóbemutatón.

Vibráló dizájn

A készülék gleccser szürke, sarkvidéki kék és éjfekete színekben lesz elérhető.

A Honor 9 új szintre emeli a Honor 8 díjnyertes üvegházát egy gyönyörű, 15 rétegű 3D-s üveg alkalmazásával. A fény szinte táncol a hátlapon, a homokfújt fémkeret pedig metálos csillogással öleli körbe a telefont.

Továbbfejlesztett duál kamera

A Honor 9 továbbfejlesztett duál kamerája egy 12 megapixeles RGB lencsével és egy 20 megapixeles monokróm lencsével rendelkezik. Az RGB lencse színhűen rögzíti a legapróbb részleteket is, míg a monokróm lencse olyan további kontrasztot és élességet biztosít, amire a hasonló pixelnagyságú RGB lencse nem képes. A monokróm lencse önmagában is működik, így valódi fekete-fehér képeket is készíthetünk vele.

A Honor 9-cel „Mozgóképeket” is rögzíthetünk, így betekintést nyerhetünk a kép előtti és utáni pillanatokba is. A továbbfejlesztett Portré funkció segítségével még tökéletesebb szelfiket készíthetünk, mint eddig.

A Honor 9 ultra-nagy felbontású 4K videók rögzítésére is képes. Emellett pedig elektronikus képstabilizátorral rendelkezik, amely csökkenti a kézmozgás által okozott képi remegést. De ez még nem minden, hiszen a „QUIK” hivatalos GoPro certifikált alkalmazással kombinálhatod a mozgó képeket, és pár érintéssel elkészítheted és megoszthatod saját kisfilmed.

Kimagasló teljesítmény

A felszín alatt egy Kirin 960 chipsetet, 4 GB RAM-ot és 64 GB ROM-ot találhatunk, emellett pedig a készülék az Android 7.0-t és a legújabb EMUI 5.1 felhasználói felületet kapta. Ezek az újgenerációs technológiák felszabadítják a CPU és GPU teljes energiáját, és új élményt kínálnak többek között a telefonos játékok terén is.

A Honor 9 lenyűgöző hangzását egyrészt a Huawei Histen hanghatásnak köszönheti, amely hangminőségét a gyártó a Grammy-díjas Rainer Maillard hangmérnök együttműködésével optimalizált, másrészt a Honor és a Monster új partnerségben megalkotott „Honor Purity”-nek, amely kifejezetten a Honor 9 számára tervezett egyedülálló hangszínszabályozó.

A Huawei Histen, a legújabb ultra-nagy terjedelmű, 3D-s zenei technológia, amellyel három különböző hangmódban élvezhetjük a zenét. A „közeli mód” kiemeli a hang rétegeit és árnyalatait, így kiválóan alkalmas meghitt, halk otthoni zenehallgatáshoz, az „elöl mód” növeli a basszust, és a házimozi rendszerekhez hasonló hangteljesítményt nyújt, míg a „széles mód” a koncerttermi akusztikát idézi meg, és az összetettebb művek teljes erejének és mélységének felszabadítását teszi lehetővé.

Új, stílusos kiegészítők

A Honor 9-hez új, stílusos kiegészítőket is bemutatott a gyártó. Az új Honor Sport Bluetooth fülhallgatóval még a legizgalmasabb helyzetekben sem maradunk zene nélkül, és a kezeink is szabadok lesznek egy-egy hívás közben. A Honor Band 3 figyeli a pulzusszámot, nyomon követi az alvás minőségét, és a futási eredményeket is rögzíti. Az eszköz 50 méterig vízálló, dinamikus narancsszínben, klasszikus tengerészkékben és karbon feketében lesz elérhető.

A készülék várhatóan júliustól lesz elérhető Magyarországon 154 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron.