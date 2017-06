Az LG X power2 már itthon is kapható!

Már a mrral felszerelt okostelefonja, az LG X power2.

Az LG X power2 középkategóriás telefon azok számára készült, akik egy strapabíró és versenyképes árazású készüléket keresnek nagy kijelzővel, fejlett kamerafunkciókkal és hosszú üzemidővel. Erős, 4500 mAh-s kapacitású akkumulátorával az LG X power2 tökéletes azok számára, akik gyakran néznek filmeket és videókat telefonjukon, sokat játszanak vagy egyszerűen csak gyorsan szeretnék elintézni napi feladataikat.

Az LG X power2 gyorstöltő funkcióval ellátott akkumulátorát arra tervezték, hogy egy teljes hétvégét is kibírjon töltés nélkül. Teljes töltöttségi állapotában a készülékkel 26 órányi telefonbeszélgetést bonyolíthatunk le, 18 órán keresztül nézhetünk videókat és 19 órán át böngészhetünk az interneten. A nagyméretű, 5,5 colos HD In-cell Touch kijelző 1280×720 pixeles felbontása és gazdag, élénk színei minőségi vizuális élményt nyújtanak.

A telefon 5MP-es, nagylátószögű előlapi kamerájával könnyedén készíthetünk szelfiket akár egy nagyobb csoportról is. Az LG okos felhasználói felületének Auto Shot és Gesture Interval Shot funkciói ráadásul le is egyszerűsítik a szelfikészítést, hiszen azonnal aktiválják a kioldót, amint a kamera emberi arcot vagy kézjelzést érzékel. A 13MP-es hátoldali kamera Zero Shutter Lag funkciójával azonnal, a gombnyomás pillanatában készíthetjük el a képeinket. A lágy fényű LED-vakunak köszönhetően kedvezőtlen fényviszonyok mellett is éles képeket készíthetnek.

„Az LG X power2-t azok számára terveztük, akik két töltés között is maximális használhatóságot várnak el okostelefonjuktól, illetve a csúcskészülékeinken megtalálható funkciók többségére is igényt tartanak”

— mondta Juno Cho, az LG Electronics mobilkommunikációs üzletágának elnöke.

„A kivételesen hosszú üzemidő, a nagyméretű kijelző és a rendkívüli kamerás képességek milliók számára tették ideális választássá az első X power modellt. Arra számítunk, hogy az X power-sorozat legújabb tagja is hasonló népszerűségnek örvend majd.”

Az LG X power2 már elérhető a hazai szolgáltatók kínálatában.