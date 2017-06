Az Alcatel A5 LED színesebbé varázsolja a hétköznapjainkat

Bemutatkozik az Alcatel A5 LED

Egy felmérés szerint naponta több százszor pillantunk az okostelefonunkra. Ez az esetek 45%-ban anélkül történik, hogy bármilyen értesítést kaptunk volna. Az Alcatel A5 LED telefonjára azonban szerencsére akkor is érdemes ránézni, ha éppen senki nem üzent nekünk semmit.

Az okostelefon hátoldalán színesen világító LED-ek találhatóak, melyeket megfelelően testre szabva soha nem látott show-elemeket csempészhetünk egy egyszerű telefonhívásba, vagy egy üzenetbe, érkezzen az bárhonnan.

A LED-ek akkor is szórakoztathatnak minket, ha épp nem történik semmi, amit jelezniük kellene. Videóinkat, zenéinket is képes fényjátékkal kísérni, de a környezethez illő kivilágításról is gondoskodik.

Ehhez csupán egy fényképet kell készítenünk vele egy olyan felületről, melynek színeit szeretnénk elővarázsolni és az Alcatel A5 LED az elkészült fotó hangulatához, legközelebb álló színvilággal „festi meg” a hátoldalát. Így egy tökéletesen testre szabható telefont kapunk, amelynek nem csak a rendszere, de a teljes külalakja is az ízlésünkhöz alakítható.

A világító hátlap igény szerint lecserélhető, a készülékhez jár ugyanis egy egyszerű fekete, vagy ezüst hátlap is, melyet egy mozdulattal felpattinthatunk a LED-es hátlap helyére és így az A5 LED közel 3 milliméterrel vékonyabb lesz.

Elöl, hátul ragyog az Alcatel A5 LED

A ragyogó hátoldal mellett természetesen az okostelefon legfontosabb részére is komoly gondot fordítottak az Alcatel mérnökei. Az Alcatel A5 LED frontoldalát egy 5,2”-os, HD felbontású IPS kijelző foglalja el, ami gondoskodik arról, hogy a színek ezen az oldalon is épp olyan látványosak legyenek, mint a hátoldalon. A zökkenőmentes működésről pedig a nyolcmagos processzor és a 2GB RAM gondoskodik.

Az A5 LED műszaki tulajdonságai:

5,2 hüvelykes HD IPS kijelző (720 x 1280 pixel),

Nyolcmagos MediaTek MT6753 SoC

2 gigabájt RAM

16 gigabájtos belső tároló, a microSD-vel való bővítési lehetőség

2800 mAh akkumulátor

13 megapixeles front-, és 8 megapixeles hátoldali kamera

4G LTE Cat 4: 150 Mbps letöltés, 50 Mbps feltöltés

WiFi 802.11b/g/n, WiFi direct, Wifi Hotspot

Bluetooth 4.2, A-GPS-szes GPS

Nagysebességű Micro USB 2.0 S

Dual SIM Dual Standby (opcionális)

Méretek: 146 x 72 x 12,2 mm (LED hátlappal)

Az Alcatel A5 LED 54.990 Ft-os áron kapható. Az első 500 vásárlónak, a Telekom üzletekben vagy online felületen vásárolt új Alcatel A5 LED készülékhez EFOTT napijegy jár a készülék mellé.