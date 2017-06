Láthatáron a Honor legújabb zászlóshajója, a Honor 8 Pro

Az 5,7 colos Quad HD kijelzős Honor 8 Pro ujjlenyomat-olvasóval, dual kamerával, USB-C bemenettel, NFC-vel és 4K videókkal ragadja magával felhasználóit. A készülék javasolt bruttó fogyasztói ára 189 990 forint.

Lenyűgöző teljesítmény

A Honor 8 Pro kiemelkedő teljesítményét a nyolcmagos Kirin 960 processzor és 6 GB RAM garantálja, amely új szintre emeli a mobilos játékélményt. A zökkenőmentes játékot a Mali G71MP8 grafikai processzor a Vulkan API segítségével biztosítja, 180%-kal meghaladva elődje teljesítményét. A virtuális valóságba pillantáshoz a telefonra előretelepített Jaunt VR-t és egy papír VR szemüveget is kapunk.

A készülékben egy 4000 mAh teljesítményű akkumulátor kapott helyet, amely a Smartpower 5.0-val kiegészítve még hosszabb üzemidőt biztosít. Normál használat mellett a Honor 8 Pro akár két napot is bír egyetlen töltéssel.

A telefon 64 GB-os belső tárhellyel érkezik, amely microSD kártyával 128 GB-ig bővíthető.

QHD kijelző ultranagy felbontással

Az 5,7 colos készülék Quad HD kijelzője 2560×1440 pixel felbontású, 2.5 D görbületű, amely kiváló minőségű 4K-s videók megjelenítésére is képes.

A speciális színkezelési technológiának köszönhetően a kijelző kontrasztos, élethű megjelenítést tesz lehetővé, amely még napsütésben is tökéletesen látható. Az esti kényelmes olvasásért a szemkímélő mód 2.0-s verziója felel, amely kiszűri a káros kék fényt és csökkenti a képernyő fényességét.

Elegáns, fém készüléktest

A Honor 8 Pro lekerekített, fém készülékteste mérete ellenére is elegáns és kompakt hatást kelt. A telefon mindössze 6,97 mm vastag, így elődjénél, a Honor 8-nál is vékonyabbra sikerült. A készülék megalkotásakor a szép külső mellett a praktikusságra törekedtek a tervezők, ezért a kijelző a készülék 79%-át teríti be, minimálisra csökkentve a kihasználatlan helyet.

A legújabb csúcsmodell arany- és kék színben elérhető a magyar piacon.

Kiváló dual kamera kombinált fókusszal

A telefon hátoldalán továbbfejlesztett dual kamera kapott helyet. A két 12 MP-es lencse egyike az RGB, míg a másik a monokróm színtérben rögzít. A kamera elődjéhez képest 80 százalékkal több adatot képes begyűjteni, ezáltal nagyobb dinamikatartomány megjelenítését és kontrasztosabb képek készítését teszi lehetővé. A széles rekeszértékű módot használva elhomályosíthatjuk a kép egyes részleteit (F/0.95-F/16 tartományban), amelyet utólag is módosíthatunk. A hátlapi kamerával kiváló minőségű 4K videók is készíthetők, amelynek tökéletességét a lézeres és kontrasztos élesítés garantálja.

Az előlapon egy 8 MP-es kamerával rögzíthetünk lenyűgöző szelfiket.

Programozható ujjlenyomat-olvasó, NFC, LTE, USB-C bemenet

A Honor 8 Pro hátlapjába simuló ujjlenyomat-olvasóval pillanatok alatt feloldhatjuk telefonunkat, de további parancsokat is hozzárendelhetünk. Beállíthatjuk például, hogy ennek segítségével fogadjunk vagy utasítsunk el hívásokat, megnyissuk, esetleg töröljük az értesítési panelt, vagy képeket és videókat rögzítsünk vele.

A Honor 8 Pro a legújabb Andorid 7.0 operációs rendszerrel és EMUI 5.1 kezelőfelülettel biztosítja a zökkenőmentes élményt. A készülék továbbá USB-C bemenettel, LTE-támogatással és NFC technológiával nyűgözi le a felhasználókat.

A telefon két SIM kártya befogadására is képes.

Elérhetőség

A Honor 8 Pro várhatóan június közepétől kapható a Honor hivatalos viszonteladó partnereinél 189 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron.