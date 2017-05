Hétvégén már meg is lehet vásárolni az új LG G6-ot

A 36 szakmai díjjal jutalmazott készülék a külföldi piacokon máris óriási sikert aratott, és rengeteg pozitív visszajelzést kapott a vásárlóktól. A G6-tal a dél-koreai cég visszatért a gyökerekhez — a tervezésénél kifejezetten azokra a tulajdonságokra koncentráltak, melyeket a fogyasztók a leginkább fontosnak tartanak: a hatalmas kijelzőre, a kiváló kamerás képességekre, a környezeti hatásoknak ellenálló kialakításra és a magával ragadó dizájnra.

A LG új csúcskészüléke a mindennapi okostelefonos igények kielégítésére készült, de olyan különleges, úttörő megoldásokkal, melyekkel a prémium készülékek mezőnyéből is magasan kiemelik. Az LG G6 az első olyan okostelefon, amely a hagyományos, 16:9-es formátum helyett, 18:9-es arányú képernyőt kapott, így 5,7 hüvelykes, QHD+ (2880×1440) FullVision® kijelzőjével még több felületet és egyedülálló élményt kínál a képek, videók nézegetéséhez vagy éppen a telefonos játékhoz. Nem véletlen, hogy az LG éppen egy különleges ajándék játékcsomaggal igyekszik felhívni a vásárlók figyelmét a készülék képességeire. Minden G6-vásárló megkapja a 200 dollár értékű G6 Game Collectiont a Temple Run 2, a Spiderman Unlimited, a Cookie Jam, a Genies & Gems, a SimCity BuildIt és a Crossy Road alkalmazásokkal, amelyek a Google Play-ről tölthetők le.

Hatalmas kijelző, egykezes használatra tervezve

Az LG G6 kifejezetten kényelmesen simul a kezünkbe. Szemben más, hasonló kijelzőméretű készülékekkel, a szinte káva nélküli G6 egy kézben tartva is kényelmesen kezelhető, azaz egy hatalmas telefon helyett egy hatalmas képernyőt kapunk, az előbbi minden hátránya nélkül. Az előlapot szinte teljesen kitöltő FullVision kijelző a Dolby Vision és HDR 10 formátumokat is támogatja. A képernyő az egyedi 18:9-es képaránynak és a FullVision kijelzőnek köszönhetően két egyforma négyzetre osztható, amely a közösségi média, például az 1:1 képeket is használó Instagram, aktív használói számára kényelmes multitaskingot kínál a kamera felhasználói felületén. A beépített angol nyelvű Google-asszisztenssel pedig a szükséges információ is mindig kéznél van.

Tökéletes csoportkép, szelfibot nélkül

Az LG G6 széleslátószögű előlapi kamerát kapott, melyet a hátoldalon egy duális széleslátószögű kamerarendszer egészít ki. A 125 fokos hátlapi lencsék éles panorámaképeket készítenek a korábbinál kisebb torzítással, de a széleslátószögű és hagyományos lencsék közötti váltás is egyszerű és gördülékeny lett, így a telefon a 4K felbontású videók rögzítése közben is egyedülálló élményt nyújt. A fotózáshoz nem szükséges magunkkal cipelni a szelfibotot sem, hiszen az 5MP-es, 100 fokos látószögű előlapi kamerával egy nagyobb baráti társaságról is könnyen készíthetünk képet, anélkül, hogy bárki is lemaradna róla.

Letisztult formák

Az alumíniumból és üvegből készült, fekete és platina színben érkező LG G6 a letisztult minimalizmust képviseli. A telefont körülölelő finoman megmunkált matt fémkeret a kompakt egyszerűséget és az erő érzését sugallja, a hátlap pedig tökéletesen sima, még a kamera sem emelkedik ki belőle. A kijelzőt a készülék tetején és alján rendkívül keskeny peremrész határolja, előbbi a kamerának, a szenzornak és a hangszórónak ad helyet. A kijelző és a ház lekerekített sarkai egységbe zárják a formát, és az esetleges ütődések káros hatásaival szemben is védik a telefont.

Egy telefon, amely mindent kibír

Nemcsak a ház, a telefon minden egyes alktrésze a tartósság szempontjait szolgálja. A készülék a MET (Maryland Electrical Testing) független ellenállósági próbáján megszerezte a MIL-STD 810G minősítést, miután az okostelefonok esetében alkalmazható legtöbb — 14 féle — környezeti hatásnak kitéve tesztelték: alacsony és magas hőmérséklet, páratartalom, vibráció, napsugárzás, nyomás, homok és por, extrém hőmérsékletváltozás, sós közeg és eső. Az LG G6 tulajdonosoknak tehát nincs miért aggódniuk, készülékük akár egy katonai küldetést is kibírna.

Az LG Magyarország május elején kezdte meg a készülékek magyarországi terjesztését, így az LG G6 már a hónap első heteiben kapható lesz a hazai mobilszolgáltatóknál.