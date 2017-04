Most akciós az új Elephone S7!

Az új Elephone S7 egy gyönyörű budget mobil, mely árával fordítottan arányosan nagyon is erős készülék lett! Ha most rendeljük meg EU raktárból, akkor akár 60.000 HUF-ért is a miénk lehet!

Fém kerettel rendelkezik, illetve elöl hátul elegánsan ívelt üvegborítást raktak a készülékre. Első ránézésre nagyon hasonlít a galaxy S7-re ami egyáltalán nem baj, hiszen gyönyörű lett a mobil, ráadásul a külső itt sem ment a belső rovására.

5.5-ös kijelzője Full HD felbontású, processzora egy 10 magos Helio X20, amihez 3 GB RAM tartozik, illetve 32 GB belső tárhely. Ami nagyon fontos, hogy teljesen tökéletesen ismeri a 4G-t, ez ugye nem jellemző a kínai telefonokra, ami azért fontos, mert így itthon is gond nélkül használhatjuk a mobilinternet szolgáltatásokat, a Home-gombba épített ujjlenyomatolvasó pedig elképesztő gyorsasággal érzékeli ujjbegyünket.

