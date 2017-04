Megérkezett Magyarországra a Huawei P10 okostelefon család

A Huawei itthon is bemutatta P10, P10 Plus és P10 Lite okostelefonjait egy exkluzív rendezvényen, mindhárom készülék már áprilisban elérhető lesz. A Huawei P10 Plus 259 990 forintos, a Huawei P10 199 990 forintos, a P10 Lite pedig 99 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron kerül a boltokba. Emellett a Huawei P10 okostelefonból a divatos zöld színű verzió is kapható lesz hazánkban.

A Huawei P10 és P10 Plus okostelefonokat a barcelonai Mobile World Congressen (MWC) mutatta be a gyártó egy hónappal ezelőtt. A már hazánkban is elérhető készülékek előlapi és dupla hátlapi kameráját is a legendás fényképezőgép gyártó Leicával együttműködésben tervezte a Huawei, a 3D arcfelismerő funkcióval is ellátott telefonok így kiváló minőségű fotók készítésére alkalmasak. A P10 itthon eddig fekete és ezüst színekben volt előrendelhető, azonban hamarosan kapható lesz az arany és kék, valamint „Greenery” fantázianevű zöld színt viselő változata is, amely a Huawei és a Pantone Intézet új együttműködésének terméke.

A Huawei P10 Lite specifikációi, elérhetősége

A P10 család legifjabb tagját, a P10 Lite-ot most mutatta be itthon hivatalosan a gyártó, a készülék mától már megvásárolható fekete, fehér, illetve arany színekben. A telefon 3000 mAh-s akkumulátorral és Huawei Quick Charge (9V2A) technológiával érkezett az üzletekbe, amely 30 százalékkal gyorsabb töltést biztosít, mint elődje, az 5V2A töltő. A Quick Charge segítségével a felhasználók mindössze fél óra alatt 50 százalékos töltöttséget érhetnek el, normál használattal az akkumulátor üzemideje a két napot is elérheti. A mindössze 7,2 mm vastag P10 Lite kijelzője 5.2 colos FHD, 1920 x 1080 felbontással. A telefont nyolcmagos HiSilicon Kirin 658 processzor működteti, Android 7 operációs rendszerrel és a Huawei saját fejlesztésű felhasználói felületével, az EMUI 5-tel fut, belső tárhelye 3 GB RAM, 32GB eMMC, valamint microSD kártyával is bővíthető.

A P10 Lite hátlapi kamerája 12 megapixeles, 1/2.8 inches szenzorral és 1.25µm szenzor pixelmérettel érkezik, így 20 százalékkal több fényt képes rögzíteni. Előlapi kameráját szelfi portré móddal is ellátta a gyártó, amely nem csupán az arcfelismerés funkciót kínálja felhasználóinak, de állíthatóak vele a háttér színei – azok telítettsége, kontrasztja és fényerőssége.