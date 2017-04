Megérkezett a Samsung Galaxy S8 és S8+a határtalan okostelefon

A Samsung Electronics bemutatta új Galaxy S8 és S8+ okostelefonjait, amelyek a lényegében keretmentes kialakításukkal áttörik az okostelefonok megszokott határait, miközben számos új szolgáltatást kínálnak. A számos új szolgáltatásnak és alkalmazásnak, illetve a magával ragadó vizuális élményt kínáló Infinity Display-nek köszönhetően a Galaxy S8 és S8+ új szintre emelik a telefon funkcionalitását és a kényelmet, megnyitva ezzel a lehetőségek új galaxisát a felhasználók előtt.

„A Samsung Galaxy S8 és S8+ a dizájn és a nagyszerű okostelefonos szolgáltatások új korszakát hozza el, és lehetőséget biztosít, hogy úgy tapasztalhassuk meg a minket körülvevő világot, ahogy még soha. A Galaxy S8 és S8+ új mérföldkő a Samsung legendás okostelefonjainak sorában: új szintre, az elérhető legmagasabbra emeltük a biztonság fokát, hogy ismét rászolgáljunk a vásárlóink bizalmára.

– mondta DJ Koh, a Samsung Electronics Mobilkommunikációs üzletágának elnöke.

Lássunk többet, éljünk át többet!

A Galaxy S8 és S8+ a formatervezés és a funkcionalitás tekintetében a Samsung gazdag örökségét követi. Az 5,8 colos Galaxy S8 és a 6.2 colos S8+ modellben egyaránt az Infinity Display keret nélküli dizájnja köszön vissza, egy gombok és éles sarkak nélküli sima, egyenletes, szinte végtelennek tűnő felületet alkotva. Az eredmény egy igazán magával ragadó, zavartalan vizuális élmény, amely a párhuzamos munkavégzésnek is kedvez. A Galaxy S8 és S8+ kompakt kialakítása kényelmessé teszi az egykezes használatot, az előlapon és hátlapon pedig a Corning® Gorilla® Glass 5 gondoskodik a tartósságról és a minőségi felületről.

Az alapvető Galaxy funkciók új szintre emelve

Az innovatív formaterv mellett a Samsung a csúcstechnológiás belbecsről sem feledkezik meg, a továbbfejlesztett kamera és a megnövelt teljesítmény mellett a készülék az alábbi funkciókkal rendelkezik:

Prémium kamera: A Galaxy S8 és S8+ továbbfejlesztett 8 megapixeles, F1,7 intelligens autofókusz előlapi kamerája és 12 megapixeles F1,7 Dual Pixel hátlapi kamerája a megújult képfeldolgozási rendszernek köszönhetően rossz fényviszonyok és nagy zoomigény mellett is tökéletesen éles fotókat készít.

A Galaxy S8 és S8+ csúcsteljesítményének és csatlakoztathatóságának záloga az iparág első 10 nm-es processzora, amely soha nem tapasztalt sebességet és hatékonyságot biztosít. A Gigabit LTE és a Gigabit Wi-Fi csatlakozás lehetősége akár 1 Gb/s átviteli sebességig adott, így a felhasználók rendkívül gyorsan tudnak fájlokat letölteni, függetlenül azok méretétől. Valódi szórakozóközpont: A világ első, az UHD Alliance által Moblie HDR Premium TM minősítéssel elismert mobilkészülékeként a Galaxy S8 és S8+ képes pontosan visszaadni azokat a vibráló színeket és kontrasztokat, amelyeket kedvenc filmjeink készítői megálmodtak. A Galaxy S8 és S8+ ugyanakkor a játékosokról sem feledkezik meg: az élénk és részletgazdag grafikus megjelenítés a mobilos játékélmény új szintjét hozza el. Emellett a legnépszerűbb játékokat, köztük néhány, kimondottan a Vulkan API támogatással megjelenő újdonságokat tartalmazó Game Pack is gondoskodik a szórakozásról.

A Galaxy S8 és S8+ természetesen a Galaxy sorozat alapvető és közkedvelt jellemzőit is továbbviszi, például:

IP68 szabvány szerint víz- és porállóság

Akár 256 GB-os MicroSD támogatás

Always-on kijelző

Gyors és vezeték nélküli töltés

A telefon használatának új módjai

A Bixby egy intelligens interfész, amellyel a felhasználók még többet hozhatnak ki a telefonjukból. Az új Bixby gomb megnyomásával könnyedén elérhetjük a Bixby-t és hangvezérléssel, érintéssel vagy éppen szöveges utasításokkal is navigálhatunk a szolgáltatások és alkalmazások között. Indításkor a Bixby hangvezérlő modulja összekapcsolható a Samsung számos beépített alkalmazásával (például Kamera, Névjegyek, Galéria, Üzenetek és Beállítások), de a hangvezérelhető Samsung- és külső gyártóktól származó alkalmazások köre a közeljövőben folyamatosan bővülni fog. A Bixby környezetérzékeny képességeivel személyre szabott módon segít, folyamatosan tanulva felhasználója érdeklődéséből, helyzetéből és helyéből.

A Bixby képfelismerő rendszerének köszönhetően nem csak a vásárlás és a képkeresés egyszerűsödik, de a felhasználók információt is kaphatnak a környékükön található érdekes helyekről. Ahogy a Bixby rendszer egyre növekszik, úgy válik egy mindenütt jelen lévő felületté és kapcsolódik össze újabb és újabb eszközökkel, alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, az életét megkönnyítő új lehetőségeket és élményeket nyújtva ezzel a felhasználóknak.

A mobiltelefonos funkciókon túl

A mobil hatékonyság és az összekapcsolhatóság tökéletes megvalósítása érdekében a Galaxy S8 és S8+ impozáns termék- és szolgáltatáskínálattal egészül ki.

Az egyik ezek közül az Oculus-szal közösen fejlesztett új Gear VR és kontroller. A kényelmes, egy kézzel irányítható és navigálható kontrollerrel fejlettebb mozgásos interakció tapasztalható meg az interaktív VR tartalmak megtekintése során. A Galaxy S8 és S8+ emellett összekapcsolható az új Gear 360 kamerával is, így könnyedén készíthetők 360 fokos 4K videók és 15 megapixeles fotók.

A Galaxy S8-ban és S8+-ban rejlő kapacitás a hatékonyság szolgálatába is állítható: az egyedülálló Samsung DeX az okostelefont biztonságos asztali számítógéppé változtatja. A Samsung DeX használatával a mobiltelefonról történő munkavégzés gyorsabbá és okosabbá válik: a felhasználók megjeleníthetik és szerkeszthetik a telefonjukon tárolt adatokat.

Manapság egyre több IoT eszköz kerül forgalomba és csatlakozik az egyre összetettebb hálózathoz. Ezen segít a Samsung Connect, amely egyszerűsíti a különböző okoseszközök felügyeletét. A Samsung Connect segítségével három egyszerű lépésben aktiválhatóvá válnak az IoT eszközök, hogy ezt követően a felhasználó egyetlen központi alkalmazáson keresztül felügyelhesse valamennyi készülékét.

A Galaxy S8 és S8+ okostelefonon a Samsung Health szolgáltatás is megtalálható, amelyet már havonta 60 millióan, naponta pedig legalább 11 millióan használnak a világ legkülönbözőbb pontjain. A hagyományos fitneszt és egészségmegőrzést újraértelmező Samsung Health nemcsak segít a felhasználóknak edzéseik megtervezésében, de egy új platformot is nyújt a társasági érintkezésre.

A készülék dobozában az AKG by Harman legendás hangzását biztosító új, nagy teljesítményű fülhallgatók is helyet kaptak, felülmúlhatatlan hangminőséget és zenei élményt kínálva a felhasználóknak. A fülhallgatók jobb zajszűrést biztosító hibrid csatornája mellett a kényelmet szolgálja a gabalyodásmentes fémszövet kivitel is.

A Galaxy S8 és S8+ április 28-ától lesz kapható Európában. A felhasználók számos izgalmas szín közül válogathatnak: a készülékek éjfekete, levendula és jeges szürke változatban lesznek elérhetők.

A termékről számos további információ található az alábbi weboldalakon: www.samsungmobilepress.com, http://news.samsung.com/galaxy és www.samsung.com/galaxy.

A Samsung Galaxy S8 és S8+ műszaki adatai