Ma mutatják be a Samsung Galaxy S8-at

Ma magyarországi időszámításunk szerinti 18:00-kor hivatalosan is bemutatják a Samsung legújabb zászlóshajóját, a Galaxy S8-at. Végtelen mennyiségű koncepcióképet, kiszivárgott fotót, videót és találgatást láthattunk az elmúlt hónapokban, úgyhogy ma nagy kő eshet le mindenki válláról, hiszen élőben nézhetjük végig a Samsung honlapján a nagy “Unboxing Event”-et.

Hatalmas teszt időszak indul ezzel, hiszen a legutóbbi Note 7 fiaskó után az első gondolat mindenki fejében az lesz, hogy: “vajon ez is fel fog robbanni?” vagy “majd ezt is jól visszahívják 1 hónap után”. Nagy a teher a cég vállán is, hiszen ha most is ilyen csúnyán bebuknak, nem biztos hogy lesz kiút a gödörből.

Izgatottan várjuk a fejleményeket, a készülék megjelenését, illetve ha lehetőségünk engedi tesztet is készítünk róla a következőkben.